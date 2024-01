LVBP: ¿Se pierde el resto de la final? Esto dice Maikel García tras la tángana (+video)

Después de un primer encuentro de la final con poco drama, tanto Cardenales de Lara como Tiburones de La Guaira salieron a dejar todo en el terreno de juego, para el segundo choque, en el cual las emociones también provocaron hechos lamentables.

El principal suceso extraordinario fue la tángana que se armó en el octavo capítulo, luego de un cuadrangular crucial de Maikel García, para poner el encuentro 10-8 a favor de los salados en ese momento, un batazo que trajo muchas consecuencias.

El grandeliga de los Reales hizo varios gestos que no agradaron ni un poco al equipo larense, incluyendo un bat flip y eso provocó, inicialmente, un intercambio de ofensas. No obstante, de un momento a otro la situación se salió de un conato tradicional y terminó en una verdadera trifulca con varios golpes incluidos entre peloteros de ambas novenas, por ende, es importante cuestionarse si ¿Pueden suspender a Maikel García por el resto de la final por esa acción?.

A pesar de que fueron reacciones muy poco regulares y que provocaron una pelea tan fuerte como la de este miércoles, el "Barrendero", no se vio involucrado en ningún hecho de agresión física contra algún oponente, por lo tanto, la Liga no debería suspenderlo por lo que resta de la final (cinco juegos, de ser necesario).

No obstante, la directiva tiene la última palabra y deben tomar cartas en el asunto, para evitar que sigan sucediendo hechos antideportivos en el resto de los encuentros, sin necesidad de apartar a algún jugador por esa cantidad de tiempo. En caso de que la Liga decida suspender al derecho (sin especular el número de días), tomarían en consideración las expresiones de él (Maikel) hacia el dugout crepuscular.

Declaraciones de Maikel García:

Después del compromiso, el infielder escualos ofreció declaraciones a Carlos Valmore Rodríguez, periodista de IVC, quien le preguntó sobre ese momento del batazo de cuatro esquinas.

"Disfrutándolo al máximo porque los fanáticos me transmiten esa energía", expresó inicialmente el pelotero oriundo de La Sabana.

A eso añadió, "No traté de provocar a nadie, sólo me disfruté el batazo porque fue en un momento clave del juego, le pude dar la victoria al equipo y nos pusimos dos a cero, creo que eso fue importante. No trato de ofender a ningún rival, sólo me dejé llevar de las emociones".

Sobre cómo piensa que se pondrá el ambiente en los próximos desafíos, declaró que no lo sabe y que los Tiburones solamente saldrán a jugar duro, como ya lo vienen haciendo.