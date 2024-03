LVBP: Robinson Chirinos se pronuncia tras su regreso a Navegantes del Magallanes (+Detalles)

Navegantes del Magallanes se mueve sigilosamente para encarar de la mejor manera la próxima temporada 2024-2025 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), luego de una campaña que resultó en una decepcionante ronda regular en la que se quedaron estancados y no pudieron avanzar a los playoffs.

Durante la tarde de este miércoles, 06 de marzo, los eléctricos han publicado un comunicado de prensa donde informan el regreso de Robinson Chirinos a la organización. Sin embargo, no será como pelotero, pues su retiro lo hizo oficial tras su participación en el curso 2022-2023 del torneo nacional.

Su nuevo rol dentro de la franquicia filibustera será como Asistente a la Gerencia y Asesor de la Comisión Deportiva, por lo que extenderá su mano para colaborar en las decisiones que se asuman a partir de este momento y que sirvan para planificar el venidero reto del beisbol venezolano.

"Estoy muy contento de reintegrarme a la organización en otro rol", comentó Chirinos a la prensa del Magallanes.

“Como dije en la reunión con la directiva, nunca me he ido del Magallanes, es el equipo que amé desde muchacho y lo seguiré haciendo hasta mi último día. Traigo mucho compromiso, de allí parte todo, soy un creyente de que el compromiso, el amor por la camiseta y dar lo mejor cuando jugaba me llevó a tener una carrera bonita en el equipo, y en este casó daré lo mismo con dedicación y disposición”, soltó el ex careta.

Se siente seguro y dispuesto a ayudar en el tema gerencial a los carabobeños, pues está consciente de lo que fue la pasada campaña para el equipo y todo lo que se ha sufrido.

“Va a haber mucha preparación, organización y constante comunicación. La planificación ya empezó hace semanas y yo me uno a ello de inmediato para colaborar con la estructuración del equipo. Atacaremos la temporada que viene, como todo buen magallanero, para volver a la postemporada y buscar el campeonato”, reconoció el caballero de 39 años de edad con experiencia en las Grandes Ligas.

La visión que tienen en el núcleo naviero es de mejorar esa imagen que resultó en la zafra anterior. Una de las personas señaladas directamente del fracaso turco es el gerente Luis Blasini, pero el propio Chirinos ha destacado que a él también le perjudican las caídas del equipo.

"Héctor Arias (presidente) y Luis Blasini son personas a quienes les duele la organización, al igual que a mí, sentimos las derrotas y ya se está trabajando para cambiar eso, todos tenemos en común el amor y sentimiento por esta organización”, exaltó.