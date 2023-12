LVBP: Reviva la problemática que protagonizó Ronald Acuña Sr. en la temporada anterior (+Video)

La jornada del lunes, 04 de diciembre, en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) se vio manchada al generarse una problemática entre Ronald Acuña padre y el pitcher de los Navegantes del Magallanes, Nivaldo Rodríguez.

Amenazas públicas le propinó el progenitor de uno de los mejores peloteros en la actualidad de las Grandes Ligas al serpentinero de los eléctricos. No es primera vez que Ronald Acuña Sr. se ve envuelto en problemas por el entorno del beisbol venezolano.

En la pasada contienda, 2022-2023, fue una de las personas involucradas en la discusión suscitada en las tribunas del Estadio Universitario de Caracas, durante la gran final entre Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas. Lo que provocó, posteriormente, el retiro de Ronald Acuña Jr. del torneo invernal del país.

Por otra parte, también amenazó al periodista Manuel Rodríguez tras unos comentarios acerca de su hijo. "Te voy a dar 45 coñazos, ya vas a ver", le respondió

A lo que el periodista reaccionó de la siguiente manera: "Me tomó de sorpresa, pues durante la transmisión del 2do de la final mostré mi desacuerdo con el perreo, como lo he hecho y lo haré siempre venga de quién venga, y me enviaron una imagen donde el papá de Ronald Acuña Jr. amenazaba con agredirme porque yo criticaba a su hijo Por no querer ir al clásico mundial".

Rodríguez hacía referencia al disgusto que le provocó la masiva celebración por parte de Acuña Jr., luego de conectarle cuadrangular a la escuadra melenuda.