LVBP: Harold Castro regresa a Leones con un cambio de enfoque en su ofensiva (+Video)

Estadio Monumental, La Rinconada.- Leones del Caracas ha recibido la valiosa incorporación de Harold Castro, previo al segundo compromiso consecutivo ante Cardenales de Lara. El grandeliga criollo es recordado con mucho cariño por todo el entorno melenudo, gracias al cuadrangular que conectó en el curso anterior, que provocó la conquista del título 21 de la divisa.

"Desde que terminó la temporada (en Grandes Ligas) me siento muy bien físicamente", dijo el jardinero en una entrevista realizada a pie de campo en el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada. "Contento de estar aquí, había tenido la oportunidad de estar en la Serie del Caribe, pero sin jugar. Ahora feliz de, oficialmente, jugar en este estadio, ayudando en lo más que pueda, dar el cien por ciento y obtener el título nuevamente", reconoció.

Harold, en su primer turno oficial en la zafra 2023-2024, fue recibido entre aplausos por la fanaticada presente en la nueva cueva de los capitalinos.

"Gracias a Dios que me dio la oportunidad de conectar ese batazo tan importante para el equipo. Bastante agradecido con los fanáticos, no desde el jonrón, sino desde antes cuando debuté en la liga", puntualizó.

El Tren del 23 llega a Leones con una madurez significativa

En la contienda 2023 de la Gran Carpa, el criollo dejó registro de 65 inatrapables conectados, 31 carreras fletadas, 24 anotadas, 9 pasaportes negociados y 66 ponches sufridos en 258 turnos al bate, dejando su AVG en .252 con un bajo OPS de .589.

"Ser un poco más selectivo, hacerle swing a pitcheos que estén más en la zona. Y tratar de conectar más extrabases", sentenció acerca de su plan de trabajo en el home plate. Además, hizo énfasis en su compromiso con la novena que dirige José Alguacil. "Yo me enfoqué en venir acá a ayudar al equipo y hacer un buen trabajo".

Foto: David Urdaneta

Sin compromisos en las Grandes Ligas, pero con una pausa en su participación

Castro fue dejado por fuera en el roster de 40 de los Rockies de Colorado, su anterior equipo en Las Mayores. Por lo tanto, la posibilidad de extenderse en su presencia por la LVBP aumenta significativamente.

"No, todavía no tengo ofertas. La Serie Mundial se acabó hace poco, los equipos están tomando sus decisiones y viendo lo que pueden hacer para la siguiente temporada", confesó. "Sigo en mi rol como lo he venido haciendo en los últimos años, ser utility. Jugar en las posiciones que me den la oportunidad en cualquier equipo que me dé el chance", soltó.