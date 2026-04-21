Dos extranjeros campeones de la LVBP regresan al beisbol venezolano

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La Liga Mayor de Beisbol Profesional ya está en marcha, y Delfines de La Guaira quiere hacer lo posible para competir de gran manera en esta zafra. Los actuales subcampeones de la pelota veraniega de Venezuela no han iniciado de la mejor manera, con par de derrotas, pero desde ya trabajan para darle la vuelta a la situación.

Con la intención de recomponer rápidamente el camino en esta larga temporada que tienen por delante, Delfines de La Guaira anunció la contratación de dos importados que son más que conocidos en Venezuela, ya que ambos de hecho han sabido salir campeones en nuestro país en años recientes.

Delfines anuncia a dos extranjeros de nivel

En primera instancia, Delfines de La Guaira anunció la llegada de Isaías Tejeda, toletero dominicano que fue campeón de la LVBP en la temporada 2022/23, con Leones del Caracas. Además, el quisqueyano viene de uniformarse con Delfines en 2025, en donde dejó promedio de .355 y OPS de .969, con siete cuadrangulares y 37 impulsadas en 39 juegos disputados.

Tejeda también jugó en la Liga Mayor de Beisbol Profesional en 2023, con el uniforme de Caciques de Distrito Capital, equipo con el que dejó .256 de average, OPS de .911, con seis bambinazos y 16 remolcadas en 22 compromisos.

El otro importado anunciado por Delfines de La Guaira es el lanzador dominicano Raffi Vizcaíno, quien viene de ser parte importante del bullpen del Magallanes en el título obtenido por la "Nave" en la 2025/26 en la LVBP, equipo con el que permitió solo par de carreras en 14 juegos entre Round Robin y la Gran Final. Par de firmas sumamente interesantes para el equipo litoralense.