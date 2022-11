Mira la joyita defensiva del hermano de Ronald Acuña Jr. (+Video)

Redacción Meridiano

Luisangel Acuña, hermano del pelotero de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., protagonizó una grandiosa jugada defensiva en un partido de la Liga de Otoño de Arizona de la MLB, luego de una conexión del bateador rival, que iba en dirección al jardín central, pero la habilidad de Luisangel lo convirtió en protagonista de una espectacular jugada con el guante.

Este año en ligas menores, Acuña ha logrado mantener su característica de prospecto, dejando registros notables como 99 imparables, 16 dobletes, 11 cuadrangulares, 47 carreras impulsadas y un promedio de bateo de .277.

Luisangel Acuña flashed the leather on this web gem 💎 #AFL22 @Rangers @MiLB pic.twitter.com/68jZ349qaI