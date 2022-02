Anthony Vizcaya: Estoy contento por todo lo que he trabajado en mi carrera

beisbol venezolano

Ana Sánchez

Anthony Vizcaya, pitcher de los Navegantes del Magallanes y ahora de la organización de los Mets de Nueva York en ligas menores, tuvo una buena temporada en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, ganando el premio al Set Up del año y demostrando lo poderoso que puede ser brazo en momentos importantes.

El derecho llego a la temporada pasada preparado y con ganas de lograr grandes cosas en su carrera y así fue, debido a su preparación antes de la campaña y la capacidad mental para afrontar el juego.

“El trabajo fue bastante fuerte, me preparé mucho desde que fui a México. Me enfoque en ser más consistente con los Navegantes. Me propuse metas y premios en esta temporada”, comentó Vizcaya en entrevista exclusiva.

Su inicio fue un poco flojo, pero luego ajusto sus pitcheos para lograr una gran campaña con los bucaneros, donde lanzo 22 innings en 25 juegos en los que permitió 16 imparables y un solo cuadrangular para terminar con efectividad de 2.05 en la ronda regular y acreditarse el premio al Set Up del año.

“Venia con la mentalidad de ganar un premio de lo que trabajo (lanzar) y Gracias a Dios que se me dio la oportunidad, el apoyo de mi esposa, mi mamá, mi papá, mi familia y de mis compañeros fue muy grande para mí, porque era constante”, continúo Anthony.

Asimismo, Vizcaya tuvo un round robin de ensueño en el que logró una victoria y termino con ERA de 1.88. En la final no le fue bien en su primera salida, pero logró acreditarse la victoria en el séptimo juego y de esa manera terminar su campaña por todo lo alto.

“Gane el mejor juego (el último de la final) y ahora puedo decir que soy campeón, pude ganar el premio Set Up del año y pude representar a Venezuela en una Serie del Caribe. Son tantas cosas que me estoy contento por todo lo que he trabajado en mi carrera”, dijo el lanzador de los bucaneros. “Para mí ha sido un orgullo y felicidad ganar el campeonato y que haya sido con los Navegantes del Magallanes y todo lo que he venido trabajando”.

Anthony asistió por segunda ocasión a la Serie del Caribe, en esta ocasión a representar a Venezuela (Navegantes del Magallanes), en Santo Domingo-Republica Dominicana. Su pasada participación fue en 2020 con el equipo Vaqueros de Montería (Colombia) en San Juan-Puerto Rico.

“Representar a Venezuela es un orgullo e ir con el Magallanes es una alegría. Fue mi segunda oportunidad en la Serie del Caribe y me siento contento por esto”, puntualizó el larense.

Una nueva oportunidad. Su actuación en la Serie del Caribe le favoreció para acordar un contrato de ligas menores con los Mets de Nueva York. A pesar de mantener a otros equipos interesados, los metropolitanos serán el nuevo equipo en el sistema de MLB para Anthony Vizcaya.

“Tenia varios equipos interesados en México y en MLB tenia a varios, pero no se dio ningún acuerdo como paso con los Mets, que me vieron y me siguieron durante la Serie para firmar con ellos”, comentó el derecho. “Gracias a Dios que los Mets llegaron en el momento menos esperado y se concretó todo”.

Vizcaya suma cuatro campañas de experiencia en ligas menores con los Guardines de Cleveland (antes Indios) y con los Mellizos de Minnesota. En 2019, combinó para récord de 3-3 con 11 salvados en 74.1 episodios entre las filiales de Clase A y Doble A de los Mellizos.

“Estoy más motivado y con madurez, debido a todo lo aprendido con Minnesota, en los otros países que participe, en el entrenamiento de Grandes Ligas con los Dodgers y mi pasantía por México me ha dado mucha fortaleza con los bateadores, en mis lanzamientos y experiencia con los grandeligas”, prosiguió Vizcaya.

“Este puede ser el año de la oportunidad, mi meta es llegar a Grandes Ligas y estoy trabajando para eso. Solo con la oportunidad de regresar a la organización que de los demás me encargo yo”, afirmó Anthony.

El lanzador derecho ha sido una pieza clave en el bullpen de los filibusteros y posee un gran potencial en su brazo para poder llegar a Grandes Ligas y consagrarse en el máximo nivel del beisbol.

“Voy a seguir con mi preparación, adaptarme al plan que tengan los Mets y estoy dispuesto a escuchar en cosas que pueda mejorar y que sea lo mejor para mí”, finalizó el jugador de la nave turca.