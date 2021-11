Nellie Rodríguez: Esta es una liga de veteranos

beisbol venezolano

Lunes 29| 7:21 pm





Guillermo Liñares / @Guille94

Magallanes vive un momento dulce en la temporada. Cuenta (antes del juego del lunes contra los Leones del Caracas) con un récord de 19-10. Liderando cómodamente la tabla de clasificación gracias a su racha de 11 victoria que tuvieron hasta hace poco.

Uno de los maderos responsables de ese presente de los Navegantes ha sido Nellie Rodríguez, un bate clave en la alineación de Wilfredo Romero, y quien se está erigiendo como un fuerte candidato a pelear por el Más Valioso cuando toque el momento de premiar a los mejores.

El nacido en Nueva York de ascendencia dominicana cuenta con nueve jonrones, 31 remolcadas, cuatro dobletes, promedio de .282, OPS de .1122 y OBP de .442. Números sobresalientes que lo hacen ser serio contendiente por ese MVP.

Sin embargo, Nellie Rodríguez no piensa en eso. Quiere llegar hasta donde Magallanes lo haga, procurando mejorar aspectos de su juego. Desde 2019 no pertenece a una organización en Estados Unidos (los Indios de Cleveland fueron su último equipo) y cuenta con dos años realizando ajustes en su mecánica según lo que conversamos con él.

Meridiano lo entrevistó y esto nos dijo:

Eres uno de los líderes ofensivos de la Liga, lideras el departamento de jonrones. ¿Has hecho algún trabajo especial en tu mecánica y preparación física?

Desde 2019 que estuve con Cleveland he ido tratando de realizar ajustes en mi juego, en mi swing. Sobretodo en México donde he jugado en el verano. Al principio me costó pero poco a poco las cosas han ido saliendo mejor.

¿Qué piensas del nivel de la Liga?

Pienso que es una liga de muchos veteranos, donde hay que estar listos todos los días, hay que competir todos los días. Alejandro De Aza me ha ayudado mucho a adaptarme y ha sido clave para que pueda rendir con Magallanes. Me ha ayudado a ser mejor pelotero.

Ganaron 11 juegos hasta hace nada pero ahora tienen una racha de tres derrotas. ¿Qué se habla en la cueva en este momento tomando en cuenta el colchón de ventaja que tienen?

El ánimo del dogout sigue muy arriba, porque en el béisbol hay altas y bajas. Hay momentos para todo y solo seguimos trabajando para que no bajemos de ese primer puesto. Todo el mundo está pendiente de salir y jugar a la pelota.

¿Qué tal te parece el apoyo de la afición del Magallanes en un juego contra los Leones?

Son juegos especiales. La adrenalina siempre está presente, es muy alta y el fanático está metido en el juego. Eso es lo que más me gusta.

¿Te habían hablado de la rivalidad Caracas vs Magallanes?

Si claro, lo primero que me dijeron cuando llegué acá es que el rival es Leones. Y por eso jugar este tipo de partido es especial, nadie se lo quiere perder.

¿Piensas en los números que estás teniendo ahora que estás entre los líderes para ganar premios?

No, lo que estoy es enfocado en ayudar al equipo. Llegaré hasta donde llegue Magallanes, no tengo ningún tipo de limitación.