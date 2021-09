Ezequiel Alfonzo y Enderson González destacan en Lanceros

beisbol venezolano

Nota de Prensa

Tal vez como cuando eran unos adolescentes, pero ahora en modo laboral, Ezequiel Alfonzo y Enderson González están aprovechando y disfrutando al máximo del verano, cerca de la playa, rodeado de amigos y bajo el sol incandescente del litoral central.



Este par de muchachos forman parte del roster de Lanceros de La Guaira y desde el primer día de temporada se han encargado de sorprender a muchas personas que desconocían del talento que desbordan en cada compromiso que han disputado.



Uno de los propósitos de la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP) es precisamente darle cabida y de alguna forma promocionar a este tipo de jugadores que no han tenido la oportunidad de jugar el béisbol profesional de invierno u otras ligas del exterior por distintas circunstancias.



"Agradecido con Dios, con la gerencia y con el manager por darme la oportunidad de estar en esta liga donde hay muchos peloteros reconocidos. Me siento muy bien al estar rodeado de todos ellos", mencionó el infielder.

¡VOLANDO ENDERSON GONZÁLEZ! 🦸🏻‍♂️



El jardinero dio un salto para quedarse con esta pelota en el jardín central.#LMBP | #JuntosHaremosHistoria pic.twitter.com/MHEV9pyuQa — LMBP (@LMBP_ve) August 15, 2021





Ezequiel firmó en 2015 con los Marlins de Miami y estuvo dos años en la Rookie de los peces hasta que le dieron released en 2018.



Alfonzo es un segunda base natural, sin embargo, salvo la receptoría ha cubierto todas las posiciones del cuadro, mostrando así su versatilidad y ganas de ayudar al equipo en cualquier situación.



"Donde me pongan estoy dispuesto a jugar. Vine aquí a meter mano. Siempre que el mánager me necesite voy a estar disponible", aseguró Alfonzo quien añadió sentirse muy cómodo con Jesús Graterol y Ángel Medina alrededor de la intermedia.



Si revisamos las estadísticas del equipo, al momento de escribir estas líneas, el nativo de Guarenas es líder del equipo en average (.306) e imparables (19), eso sin contar a Ezequiel Carrera quien acumula números desde Guerreros de Caracas.

⏩ Ezequiel Alfonzo de @lanceroslg 🌊 nos dejó esta joya a la defensiva en la jornada de ayer.#LMBP | #JuntosHaremosHistoria pic.twitter.com/HoSmozgYOo — LMBP (@LMBP_ve) August 24, 2021





"Estoy súper contento. Mi familia y amigos también lo están. Hay mucha gente sorprendida porque pensaban que ya yo estaba fuera de la pelota, que no podía jugar a nivel profesional, pero bueno aquí estoy demostrando mi nivel", sentenció el muchacho de 21 años.



La estatura cada vez es menos tema de conversación dentro del beisbol y el mirandino demuestra con cada acción que es solo un número. "Lo importante es jugar con el corazón y trabajar fuerte, siempre mantenerse trabajando, lo importante es mantenerse constante. Yo espero meterme en la LVBP y que se me sigan abriendo las puertas, aún estoy joven y tengo fe de poder obtener algún contrato en el exterior", dijo Ezequiel quien tuvo experiencia en la Liga Bolivariana con Cacaoteros de Miranda.



El dorsal 9 aprovechó para mandar un mensaje a todos los jóvenes: "No se rindan. El beisbol no se acaba. Nosotros estamos viviendo esta experiencia con la LMBP y esperemos que se siga organizando para que otros tengan también la oportunidad. Trabajen duro y jueguen con el corazón", finalizó.



Si hablamos de jugar con el corazón, estamos hablando de una característica de Enderson González. El pequeño patrullero se ha ganado un lugar en las praderas de Lanceros y aún con la llegada del experimentado Ezequiel Carrera no ha dejado de estar en play.

¡En la historia del equipo!📜



Ezequiel Alfonzo conectó el primer imparable en la naciente historia de #LancerosDeLaGuaira en la @LMBP_ve 🌴⚾️#SomosLanceros 🏹 pic.twitter.com/MWfvh9gPaH — Lanceros de La Guaira (@lanceroslg) August 7, 2021





"Nunca pensé que un equipo profesional me llamara para esta liga, pero estoy agradecido con el equipo por confiar en mí. Es muy bonita la experiencia que estoy viviendo, estar rodeado de todos estos profesionales, aprender de ellos (Carrera, René Reyes, Jesús Guzmán). Eso me ha servido de aprendizaje; antes las veía por televisión y ahora comparto club house, estoy muy orgulloso", atizó González.



Enderson está viviendo un sueño, así lo dijo. No estuvo en el draft y llegó al conjunto litoralense por una sustitución. hoy por hoy es uno de los jardineros titulares y su aporte a la causa es cada vez mayor.



"Yo soy un ejemplo, mucha gente me lo dice. Nunca me rindo. Siempre seguí trabajando y mira estoy aquí, el manager sigue confiando en mí y espero seguir respondiendo a esa confianza", mencionó.



Tapón, como es conocido en el dugout, es otro de los ejemplos que se pueden tomar de que el estereotipo de la altura es cada vez menos importante en el béisbol, lo demuestra en la caja de bateo y con sus corridas en el outfield.



"Acá lo que importa es lo duro que juegues al béisbol, son las ganas, la fuerza. Cada vez que estoy parado en el plato no me importa el contrario, qué piensen; más bien me siento más importante porque ellos deben tratar de que yo no esté en base porque siempre algo pasa, eso me motiva. Con el tamaño que tengo soy un peligro para los demás equipos. Mi tamaño no me hace menos pelotero que otro", aseveró el caraqueño que es líder en OPS (.683) y carreras anotadas (12) de La Guaira.



González tiene experiencia en la Liga Bolivariana con la UCV, donde se ha desempeñado como jardinero central, posición en la cual ha dejado varias joyitas a la defensiva con Lanceros, en parte debido a su velocidad y siempre estar pendiente de cada batazo.



"Con mi agresividad no quiero que mis compañeros piensen que no confío en ellos, al contrario. Solo que es mi forma de jugar, la adrenalina que siento al jugar. Siempre estoy pensando en resolver, en ejecutar; por eso siempre busco llegar a las pelotas aunque mis compañeros tengan dominio", dijo entre risas el "Tapón".



Con 23 años es uno de esos talentos que aún no ha jugado el beisbol de invierno criollo, por lo que considera que esta liga de verano está siendo una vitrina para él. "Con el trabajo que he venido haciendo confío en que esta liga sea el trampolín para que se me abran las puertas en la LVBP, esperemos que sea así; confió en mí, en Dios primeramente, para que esta vez si pueda jugar en octubre".



"A esos jóvenes, nunca digan que no pueden. Trabajen duro, si son de mi tamaño trabajen el doble, el triple, no descansen, porque quien se rinde no obtiene nada. Si quieres algo, no te rindas", finalizó de manera emotiva González.

El de Trapichito y el de El Valle son solo dos de esos talentos que emergen de Lanceros de La Guaira y en la LMBP.



Hoy están cumpliendo parte de su sueño; el de sus familiares y amigos. Hoy ambos pueden decir que son peloteros profesionales y que este solo es el comienzo de cosas mejores para ambos.