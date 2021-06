El Team Venezuela seguirá buscando el cupo para Tokio

beisbol venezolano

Lunes 7| 1:14 pm





Guillermo Yáber Llanos / @guillermoyaber

El Team beisbol Venezuela aseguró su pase al repechaje olímpico final en México luego de que República Dominicana venciera a primera hora del sábado a Canadá. La selección tendrá que completar la tarea en tierras mexicanas, donde esperan Holanda, República Dominicana y Australia, luego de que se retiraran China y China Taipei.

“Esto no significa que estoy acabado aquí, la manera en que enfrentaron a Estados Unidos se llama orgullo, me quito la gorra delante de todos, nunca he estado en un equipo con tantas ganas como este” dijo José Alguacil a sus jugadores.

Venezuela barrió para ser líder invicto del Grupo B, pero una mala noche ante República Dominicana precedió un duelo cerrado y parejo ante Estados Unidos, con ambas caídas, el record final fue 3-2 para los criollos.

El repechaje final se realizará entre el 22 y el 26 de junio en Puebla, México, última oportunidad para conseguir un boleto a Tokio y participar en los Juegos Olímpicos por primera vez en la historia.

“Hoy no nos ponemos la medalla, pero eso va a llegar, si me dicen que resuma este equipo en una palabra es orgullo; de todos, jugadores, cuerpo técnico, gerencia y todos los que aquí estuvieron” terminó José Alguacil.

“Yo quiero dar gracias por esta oportunidad, ha sido algo muy importante para mí como persona y hombre de beisbol. Agradecido de que me hicieran parte de este grupo y del país, los felicito y esto no ha acabado, porque ya han comenzado ha ser embajadores de Venezuela” dijo Mike Álvarez.

En las próximas semanas se conocerán los detalles del equipo que viajará a México para buscar el pase a los Juegos Olímpicos, un proceso que comenzó desde el Premier12 y que no ha terminado.

“Verlos jugar por una causa, con ganas de que el país nos vea triunfando es indescriptible. Ustedes ahora lleven el mensaje a sus compañeros de equipo, de organización, a los venezolanos en todas las organizaciones, lo maravilloso que fue y que tienen la responsabilidad de defender las letras que llevan en el pecho” dijo Carlos García.