Vizquel ve a la LMB como una vitrina para dirigir en Grandes Ligas

Tijuana. El entrenador venezolano Omar Vizquel aseguró este martes que ve su paso como manejador de los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) como una vitrina para hacer méritos y dirigir en un futuro en las Grandes Ligas (MLB).



"Viendo los rosters de cada uno de los equipos de la LMB, los peloteros que participarán, veo que es una liga fuerte que se puede comparar con cualquier liga nivel AAA, eso es una ventanilla grande para cualquier manejador que quiera incursionar en el mundo de las Grandes Ligas", señaló en rueda de prensa.



"Venía de dirigir en Ligas Menores en clase A y AA, con muchachos jóvenes prospectos de los Medias Blancas, pero ahora se me brindó esta oportunidad de dirigir en un nivel más duro con jugadores maduros que saben lo que tiene que hacer. Desde que me entrevisté con la gerencia hubo química, por eso acepté venir a México" dijo.



El 11 veces ganador de guantes de oro en MLB aseguró que el trabajo que ha hecho con los Toros durante la pretemporada le da la certeza de que su equipo será uno de los candidatos a ganar el título de la temporada 2021.



"En la ofensiva no estoy preocupado porque tenemos bateadores de poder y de contacto. En el pitcheo tenemos brazos fuertes, pero que no lanzaron en un año y tienen que hacer sus ajustes, no es lo mismo tener un lanzador de 28 años que uno de 34 años, hay que hablar con ellos para que se tomen su tiempo", dijo.



Vizquel reveló que en los Toros tratará de darle un peso importante a la sabermetría (estadísticas avanzadas), sin descuidar el béisbol tradicional.



"Tenemos una buena combinación que podemos lograr, pero debe existir un balance en el béisbol moderno. Todo mundo sabe que los números rigen, tenemos un grupo de muchachos que nos ayudan en este nuevo renglón del béisbol que será interesante y si podemos combinar esos dos con las condiciones físicas de los peloteros", finalizó. EFE