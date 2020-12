Prospectos de la MLB dictaron clínica de beisbol en una comunidad de Petare

beisbol venezolano

Kelvin Chirinos

Niños y adolescentes del sector Valle Alto, Parroquia Petare, recibieron la sorpresa de 7 prospectos pertenecientes a distintas filiales de la Major League Baseball (MLB), quienes dictaron una clínica de beisbol a los jóvenes talentos de esa comunidad mirandina.

Los 7 prospectos que se encargaron de enseñar los fundamentos básicos del beisbol fueron, Anthony Espinoza (Medias Blancas de Chicago), Noelberth Romero (Orioles de Baltimore), Moisés Gallardo (Atléticos de Oakland), Yoel Romero (Mets de Nueva York), Elvis Castro (Medias Rojas de Boston), Greyber Álvarez (Padres de San Diego), y Jeremy Jiménez (Tigres de Detroit).

La actividad dio inicio a las 11:00 a.m. y, tuvo la finalidad de ofrecer a una mañana cargada de entretenimiento, diversión, dinámicas y deporte, a todos los jóvenes talentos que se dieron cita al evento deportivo.

A medida que avanzaba la clínica más personas se sumaban a la actividad, incluyendo a padres y representantes que también asistieron a la cancha deportiva de Valle Alto, para apoyar y aupar a cada uno de sus hijos.

Entre las dinámicas y aprendizajes deportivos que se les impartieron a los participantes, estuvo los calentamientos y estiramientos musculares, la prueba de velocidad, fildear Rolling y elevados, competencias de habilidades, entre otras.

El evento llegó a su ápice cuando los jóvenes talentos demostraron sus destrezas al competir por varias pelotas firmadas por todos los prospectos y, una barajita autografiada por el Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés) de la Summer League en 2017, Yoel Romero; quién aprovechó la ocasión para expresar su satisfacción con el evento “es muy gratificante ver que ya uno paso por esta etapa, y ahora nos toca impartir esas enseñanzas a todos estos talentosos chicos”.

En el caso del prospecto Jeremy Jiménez señaló que la disciplina, la constancia y el trabajo duro, son elementos fundamentales para alcanzar el éxito en cualquier carrera, no solo la deportiva; por su parte, el pelotero Elvis Castro, se refirió a la importancia del apoyo familiar “se vuelve muy difícil todo este proceso sin el apoyo de la familia, ellos siempre son los que están presentes en todos los momentos”.

Uno de los entrenadores de la academia de Maggy, ubicada en La Rinconada, afirmó que la disciplina es lo primordial en el béisbol “es el elemento fundamental (la disciplina), sino la tienes, no tienes nada”. Así mismo acotó “el béisbol es un deporte de trabajo, pero sobre todo de amor. (…) sino amas este deporte, no darás el máximo para llegar al Big Show. No todos llegan, de 10 peloteros solo dos o tres firman”.

Por los organizadores del evento, Yan Márquez agradeció a los peloteros invitados por tomarse un tiempo para compartir con la comunidad y, por el apoyo brindado para contrarrestar el ocio que pudiese estar generando la pandemia del COVID-19. “Si todos aportamos nuestro granito de arena, podemos generar actividades que contribuyan a un mejor futuro para los más pequeños de la casa”, aseveró Kirby Jiménez, parte del staff de organizadores de la clínica deportiva.

Una vez finalizado el evento, los 7 prospectos de grandes ligas disputaron un juego de baloncesto contra un equipo de la comunidad, quienes lograron alzarse con la victoria frente a los beisbolistas, 10 puntos por 9.