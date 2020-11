Daniel Mayora anunció que se va a Tiburones de La Guaira

beisbol venezolano

Martes 24| 6:52 pm





Pablo Alejandro Rondón| @PablinhoAle3110

CARACAS. A menos de 72 horas para iniciar la LVBP 2020-2021, Daniel Mayora es el protagonista de una nueva transacción, que lo llevará de Bravos de Margarita a Tiburones de La Guaira, pues él mismo se encargó de confirmar la negociación y sus resultados.

“A jugar en mi tierra y por mi tierra”, publicó el experimentado pelotero en su cuenta oficial en Twitter, además de mencionar al canal oficial de los litoralenses @Tiburones_Net. Recordar que pese a nacer hace 35 años en Naiguatá, el paleador nunca había defendido al cardumen en ronda regular y solo recientemente lo hizo como refuerzo en la anterior postemporada.

Menor nos vemos por allí 👊🏾 https://t.co/BEHZnMSXgq — Daniel mayora (@Daniel_mayora32) November 24, 2020

En 12 campañas dentro de la LVBP, el defensor de la tercera y primera base posee 418 imparables en 443 encuentros, con 65 dobles, ocho triples, 33 cuadrangulares y 203 remolcadas, además de 195 anotadas. Su promedio vitalicio es de .277 y su mejor justa fue hace dos años, en la 2018-2019 cuando ligó .311 en 61 compromisos, produjo 29 rayitas y sacó cuatro pelotas.

Una nueva pieza de poder para el line-up de Gustavo Molina.

Por su parte, el jardinero Omar Carrizales es el jugador que vestirá la camiseta de la organización insular, luego de cuatro campañas en la LVBP, todas con Tiburones. Jugó 147 compromisos y promedió .268 en 470 turnos. "Muchas gracias a Tiburones por darme la oportunidad de darme a conocer en esta liga! Muchas gracias por todo amé ser parte de este equipo. por otra parte super feliz de ser parte de Bravos, nuevo equipo misma meta".

Gregor no va

También a través de redes sociales, Gregor Blanco confirmó que jugará con Tiburones en el inminente certamen. “He decidido, junto con mi familia, en no participar durante esta zafra por decisiones personales”, dijo a través de un comunicado, no sin antes desear éxitos al cardumen.

Recordar que el jardinero, que cumplirá 37 años en diciembre, ya se retiró en Grandes Ligas al asumir un cargo de oficina, como director principal de operaciones de béisbol de MLB. Buscaba culminar su carrera peloteril en Venezuela, pero esa acción tendrá que esperar.

En 12 campeonatos, el nativo de Cúa disparó 434 incogibles en 475 choques, con average de .303, además de 115 extrabases. Ganó un premio al Jugador Más Valioso en la 2011-2012, su mejor actuación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gregor Blanco (@gregorblancolab)

Danry en veremos

Por intermedio de su ya excompañero de equipo Omar Carrizales, se conoció que Tiburones aún no ha cuadrado la participación de Danry Vásquez en la 2020-2021. “La bala Danry Vásquez no ha llegado a ningún acuerdo con la gerencia, por ese motivo no tiene fecha de llegada aún”, indicó el patrullero aragüeño de su colega en Twitter al periodista Jesús Ponte.

La bala Danry Vásquez no ha llegado a ningún acuerdo con la gerencia, por ese motivo no tiene fecha de llegada aún, saludos 👋🏼 https://t.co/yWJQ4Idzig — Omar Carrizales (@_OmarC230) November 24, 2020

El paleador zurdo se encuentra en Nicaragua, y en seis duelos con Gigantes de Rivas solo ha dado seis indiscutibles en 21 veces al bate, con .261 de promedio, sin estacazos ni empujadas, aunque ha pisado el home en ocho ocasiones.

Tuvo su mejor año en Venezuela la campaña pasada, al llegar a .368 de promedio de bate, dar 50 petardos, pegar cinco vuelacercas y producir 24 carreras.