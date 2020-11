Herlis Rodríguez: No tenía razón para no ir a Caribes

beisbol venezolano

Pablo Alejandro Rondón|| @PablinhooAlee3110

CARACAS. El cambio que dio esperanzas a que haya LVBP en la temporada 2020-21 lo protagonizó el tachirense Herlis Rodríguez, jardinero que ha logrado “chapa” en el país durante cuatro campañas en Águilas del Zulia, y que partió hacia Caribes de Anzoátegui a mediados de la semana pasada, por el receptor José Godoy.

Campeón en Tigres de Aragua, en su primera zafra en Maracaibo, y luego dos años más tarde como refuerzo de Cardenales de Lara, el patrullero de 26 años ahora buscará sumar otro anillo en el oriente, con una novena que no sabe lo que es quedar afuera de la postemporada desde la década pasada.

“Caribes me llamó y que estaban hablando sobre un cambio y si estaba dispuesto a ir y les dije que sí, lo mío es jugar beisbol, siempre me gusta ganar y Caribes es un equipo competitivo, no tenía una razón para no ir”, aseguró a Meridiano.Net el nativo de Colón, cuando le propusieron marcharse a Puerto La Cruz.

Si bien es producto de los bengalíes, con quienes jugó en sus dos primeros años en el campeonato local, fue en el “Nido” donde terminó de explotar. En 144 encuentros de ronda regular, ligó .286 de average y pegó 119 imparables, con siete cuadrangulares y 42 remolcadas, así como 61 anotadas.

Su mejor zafra fue en 2017-18, cuando promedió .331 en 44 compromisos, con su tipo en hits (54). Ese tipo de actuaciones son las que le dejaron la duda del porqué la gerencia emplumada decidió prescindir de sus servicios, incluso desde la justa anterior cuando se rumoraba su salida vía cambio. “Sí ellos tenían un interés de cambio, no entiendo las razones pero sé que las tendrán, es entendible porque este deporte es para ganar, de mucho movimiento y es un negocio”.

Ya lo vivió hace cuatro años, cuando dejó las rayas maracayeras por el naranja marabino. “En el beisbol, todos los días es de retos, de competencia. Un nuevo equipo, un nuevo cambio, es mi segundo cambio en la Liga Venezolana, yo me sentía bien en mi momento con los Tigres, luego pase a Águilas y me sentía súper bien allí también y espero que con Caribes me sienta de lo mejor”.

También es una transacción que le sube la responsabilidad, pues llega a un equipo que se las ha arreglado durante 11 años para estar “en la papa”. “Lo más motivante es que es un equipo de alta competencia, que prácticamente todos los años está metido en play-offs, es un equipo que hay que echarle pichón y hay que ir a sumar y no restar, es el reto número uno”.

Sin dudar. Caribes ha sido una organización envuelta en polémicas durante los últimos meses, por el deseo de salir de allí de peloteros como Gorkys Hernández, o Alexi Amarista . Eso no llena de temor a Rodríguez, quien sabe que debe darlo todo en su nuevo reto.

“Si algunos muchachos tuvieron inconvenientes con la gerencia, ellos tendrán sus razones, al igual que la gerencia. Para mí eso no significa nada, aunque haya llegado a mis oídos, no eso no tiene ningún tipo de importancia”, aseveró un jugador que durante 2020 no tuvo actividad en el terreno de juego.

Hecho que, por cierto, no fue excusa para no tratar de estar en forma. “En todo el 2020 Herlis Rodríguez se ha mantenido cuidando las comidas, haciendo ejercicios para el día que nos toque presentarnos, dar una buena impresión a nuestros coaches, que siempre debe ser la primera intención de los jugadores”.

Luego de permanecer por espacio de ocho años al beisbol organizado, el andino participó en 2019 en México con el Puebla, en el que dio 74 incogibles en 312 veces al bate, con nueve estacazos y 41 producidas. La suspensión de ese torneo en el presente calendario, por la pandemia del Covid-19, no lo hizo volver.

Su profesionalismo y saber que es el sustento de su familia le ha hecho entender que el mantener el físico es primordial para responder frente a nuevas situaciones.

El jardinero ofrece al estratega de Caribes la posibilidad de cubrir las tres praderas. En su experiencia con Tigres fue principalmente jardinero derecho y en Águilas ha sido conocido más por custodiar el jardín central, pero también se desempeña en buena lid en el lado izquierdo del diamante. Su mejor porcentaje de fildeo es en el LF, de .1000, por .971 en 114 choques como CF y .954 en el RF (40 duelos).

15-N una posibilidad. A su llegada a la “Tribu”, el toletero zurdo ya se puso en comunicación con el gerente general Samuel Moscatel, el ya confirmado mánager del equipo Jackson Melián y especialmente, el coach de pitcheo Mike Álvarez, quien ya le informó del posible plan de los anzoatiguenses de cara a la pretemporada, en caso de arrancar la LVBP.

“Nos hemos mantenido en contacto con algunos jugadores, preguntando que le han dicho a uno u otro, cuando empezamos o no. Hablé con Mike Álvarez y se tiene un programa de preparación que se necesita como mínimo dos semanas para poner listo al jugador en posición y especialmente a los pitchers”, indicó Rodríguez.

El propio técnico le confirmó que los entrenamientos podrían arrancar el 15 de noviembre en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel, manejando que el inicio del campeonato estaría programado para el 1 de diciembre. “Todavía no es nada seguro”, avisó.

Desde su arribo, el entendimiento con los orientales es óptimo, más con sus nuevos compañeros que lo recibieron con beneplácito. “Me han dado la bienvenida, no hay cosa más satisfactoria que esa, que uno sea bienvenido a un equipo y con mucha gente con buenas intenciones que le hagan sentir bien a uno”.

Valorar el terreno. El tiempo de confinamiento, el año sin pelota, ha tenido que servir a los jugadores para reflexionar sobre ciertas cosas, mientras mantienen su forma física lejos de los terrenos de juego. En el caso de Rodríguez, el pensamiento va hacia valorar la vida que tenían antes.

“Ha sido un 2020 bastante duro para todo el mundo en general. La lección número que nos ha dado al estar sin beisbol, es poder valorar cada detalle del juego, cada juego, cada inning, cada out. Pensar en un 2021 sin beisbol sería algo terrible para los jugadores”, comentó el tachirense.

Eso le hace vislumbrar que cada jugador que podría participar en una eventual LVBP lo haga con todas sus fuerzas, al acumular tantas ganas de volver a escuchar “Play Ball”. “Van a haber muchos jugadores en esta temporada en caso tal que se dé, que van a valorar y jugar con mucha gallardía, ya que algunos de ellos quizás no valoraban los pequeños detalles del juego y este año nos sirvió para darnos cuenta que esto es lo que realmente amamos y tenemos que hacer con el cien por ciento de nuestros corazones”.

Además de eso, también hay una ansiedad acumulada, por los días de silencio que han reinado en torno a la organización del campeonato. “A principios de octubre, que era cuando empezaba la temporada, todos estábamos pensando en qué nos dirán, si jugamos o no, ha sido bastante difícil ese tema también, las ansias de saber si vamos a tener beisbol en Venezuela”, remató.

CIFRAS: 3 campeonatos ha ganado Rodríguez en la LVBP, con tres organizaciones distintas (Tigres, Águilas y Cardenales) | 6 temporadas acumula en el beisbol venezolano, y en cinco de ellos ha jugado postemporada.