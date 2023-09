MLB: Sandy Alcántara sin plan de regreso en lo que resta de zafra

Marlins de Miami está empezando a aceptar que no contará con su "As" de la rotación en el tramo final de la temporada 2023 del beisbol de las Grandes Ligas y más cuando los peces están peleando por un puesto en la postemporada por la vía del comodín.

Sandy Alcántara fue inscrito en la lista de lesionados por 15 días debido a una distensión en el flexor del antebrazo derecho, siendo algo que preocupó a la organización, pero con una mínima esperanza de que pueda volver al montículo.

No obstante, hasta el momento, el derecho no ha vuelto a lanzar una pelota para comenzar una pequeña rehabilitación, por lo que todo apunta a que no regresará a la acción en este mes de septiembre.

El derecho, no ha tenido una buena campaña, después de dejar récord de (7-12) con 85 carreras limpias toleradas en 184 entradas y dos tercios de labor. Además de recetar a 151 bateadores y dejando efectividad de 4.14.