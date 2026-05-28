MLB: ¿Paul Skenes intocable hoy? El número de hits que proyecta contra Chicago

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La expectativa alrededor de Paul Skenes vuelve a crecer en las Grandes Ligas y no es para menos. El lanzador estrella de los Piratas de Pittsburgh subirá al montículo este jueves 28 de mayo para enfrentar nuevamente a los Chicago Cubs, un rival al que ha sabido controlar con autoridad desde su llegada a la MLB.

Sus números recientes y antecedentes directos apuntan a otra actuación sólida del derecho de 23 años. Convertido rápidamente en una de las principales figuras de la Gran Carpa, Skenes continúa demostrando por qué fue reconocido con el Cy Young 2025.

Su combinación de potencia, ubicación y madurez en la lomita lo ha llevado a dominar ofensivas importantes en la actual temporada en el viejo y joven circuito. Ahora, frente a los Cubs, las proyecciones indican que podría limitar considerablemente la cantidad de imparables permitidos.

Paul Skenes – MLB

En siete aperturas de por vida contra los Cubs, el derecho de Pittsburgh ha permitido 7, 4, 5, 4, 5, 0 y 6 hits respectivamente. Aunque Chicago logró conectar algunos batazos en ciertos compromisos, el balance general favorece claramente al abridor.

Durante la temporada 2026, el derecho ha mantenido números consistentes desde el montículo. En 11 salidas registra actuaciones permitiendo 4, 3, 2, 1, 3, 1, 7, 2, 2, 6 y 9 hits. Más allá de un par de encuentros complicados, la tendencia dominante refleja que suele mantener a raya a las ofensivas rivales durante gran parte de sus presentaciones.

Finalmente, con este historial, la línea de menos de cinco hits permitidos aparece como una alternativa bastante atractiva para el duelo de esta noche en el mejor béisbol del mundo.