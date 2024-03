MLB: Pablo Sandoval. “Pase lo que pase el martes, es un momento bendito”

La organización de los Gigantes de San Francisco puede tener una cita con la historia en este martes 26 de marzo, cuando jueguen el último compromiso de los entrenamientos primaverales 2024, donde pudiera ser el adiós del tercera base venezolano, Pablo Sandoval.

El pelotero de 37 años tiene una larga experiencia en la Major League Baseball de 14 años, donde 11 de ellos los ha podido disputar con el uniforme de los Gigantes, pasando sus mejores años como jugador tanto en lo individual como en lo colectivo, gracias a que ganó un total de tres anillos de Serie Mundial con esta franquicia.

Por lo tanto, luego de estar fuera dos años fuera del circuito de Grandes Ligas (2021, 2022), tiene la oportunidad de ver si puede llegar a quedarse con un puesto dentro del roster oficial para el Opening Day 2024.

Sin embargo, no ha podido fabricar los mejores números que lo respalden en este objetivo, por lo que, según fuentes cercanas al equipo, todo parece indicar que Sandoval tendrá estas últimas horas como miembro de los gigantes. Con esto, habló con la prensa lo siguiente: “Si es una despedida, ha sido un viaje increíble en el que he estado, todos esos 11 años que he estado He jugado para (los Gigantes). He tenido la suerte de usar este uniforme”, afirmó a San Francisco Choronicle.

Sin duda alguna, el “Kung Fu Panda” marcó un antes y un después dentro de esta organización, que lo vio convertirse en uno de los mejores jugadores de su época en diferentes ámbitos del juego. Estas próximas horas serán muy emocionantes para el criollo.

Números Spring training 2024

En lo que va de estos entrenamientos previos a la temporada, tiene un total de 14 juegos disputados, 25 turnos al bate, tres carreras anotadas, dos remolcadas, 13 ponches y un promedio de .200