MLB: Luis García Jr. toma protagonismo con los Yankees: sus números desde su llegada al Bronx

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El cambio de escenario representó un nuevo reto para Luis García Jr., quien pasó de los Nacionales de Washington a los Yankees de Nueva York el pasado 3 de agosto. Desde su llegada al Bronx, el infielder ha recibido oportunidades importantes y empieza a convertirse en una pieza útil dentro del esquema del conjunto neoyorquino.

Durante la jornada de este jueves, García tuvo una participación destacada en la victoria de los Yankees por 6 a 1 sobre los Orioles de Baltimore. Allí ligó de 4-3 con jonrón, una carrera impulsada y dos anotadas. El batazo de vuelta completa fue una nueva muestra del aporte ofensivo que puede ofrecer en la recta final de la temporada.

Los números de García con los Yankees

En sus primeros 14 encuentros con Nueva York, Luis García Jr. acumula 14 imparables en 55 turnos al bate, además de tres dobles y dos cuadrangulares.

El rendimiento del infielder todavía se encuentra en una etapa de adaptación, pero sus primeros números reflejan una respuesta positiva en un equipo con altas exigencias. Su promedio de .255 y su producción de poder con dos jonrones en 14 encuentros muestran señales interesantes para una muestra corta.

Además, su capacidad para aportar versatilidad defensiva y ocupar diferentes posiciones le permite ampliar sus posibilidades dentro del roster de los Yankees, que apostaron por él como una pieza capaz de sumar profundidad en la parte final de la campaña.

Por ahora, Luis García Jr. continúa buscando consolidarse en Nueva York y aprovechar cada oportunidad recibida. Sus primeras semanas con el uniforme de los Yankees dejan una base positiva para evaluar su impacto de cara al cierre de temporada.

Números de Luis García Jr. en la temporada 2026 de la MLB (Yankees de Nueva York)