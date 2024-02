MLB: ¡Increíble! Pablo Sandoval cuenta como se gestó su regreso a San Francisco (+Video)

Una de las noticias más gratificantes para los seguidores del beisbol de las Grandes Ligas en Venezuela ha sido el regreso de Pablo Sandoval a los Gigantes de San Francisco. "Kung Fu Panda" recibió invitación para formar parte del Spring Training y demostrar que puede luchar por un cupo en el equipo grande.

El criollo tuvo dos campañas de ausencia en Las Mayores (2022 y 2023), luego de haber recibido anillo de campeón con los Bravos de Atlanta de la Serie Mundial del 2021. Todos pensaban que se había acabado la historia de Sandoval en MLB, pero en un podcast llamado "Abriendo el juego", él mismo reconoció: "Yo nunca me retiré".

Así que el exitoso cuento de Pablo con la Gran Carpa sigue más vivo que nunca, con cuatro anillos mundiales en su bolsillo y un AVG vitalicio de .278, una cifra nada despreciable para un hombre que se caracteriza principalmente por los batazos de largo alcance.

¿Cómo se gestó el regreso de Pablo Sandoval a Gigantes?

La novedad del retorno de Pablo Sandoval a un campo de entrenamientos primaverales de una organización de Estados Unidos generó ciertas dudas al respecto. Una de ellas era acerca de cómo se habían dado las comunicaciones para volver a hacerlo parte de la plantilla.

Esa respuesta la dio a conocer en otro podcast, reconocido como “Murph & Markus”, en el que confesó que le enviaba material audiovisual al presidente de operaciones de beisbol de San Francisco, Farhan Zaidi, con la intención de exhibir su buen momento ofensivo y dejar saber que todavía puede dar alegrías a la franquicia en el mejor circuito del mundo.

“Sí, le estaba enviando videos (a Zaidi), después de regresar de Dubái jugando en la liga Baseball United”, reconoció Sandoval. “Me senté con mi hijo y él me dijo: 'Papá, todavía bateas, puedes jugar dos años más', y comenzamos a trabajar juntos y comencé a enviarle videos a Farhan", soltó.

"Él dijo: '¿Crees que hablas en serio o quieres hacer lo de (Sergio) Romo? ¿Qué es lo que quieres hacer?'", destacó. "Le dije que sólo quería tener la oportunidad de volver y te mostraré (cómo puedo seguir jugando)".

Sergio Romo fue un lanzador derecho norteamericano que compartió clubhouse con Pablo en San Francisco. Él pactó un contrato en 2023 tan solo para hacer oficial su retiro desde el montículo. Realizó un lanzamiento en un juego de exhibición de la Serie Bay Bridge contra los Atléticos de Oakland y puso fin a su trayectoria.

Sin embargo, lo de Sandoval va mucho más allá de retirarse, pues confía plenamente en su potencial para jugar durante la temporada y probablemente luchar por otra adicional. De hecho, Pablo no solo le envió videos a San Francisco, sino que estuvo en contacto con su ex mánager Bruce Bochy, actual dirigente de los Rangers de Texas.

“Tuve una gran conversación con él y me dijo 'sí, puedo hablar con el gerente general (de los Texas Rangers) y ver', pero le dejé claro a Farhan que quería volver con los Giants, no con otros equipos. Si los Giants no me daban la oportunidad, entonces sí, iría con otros equipos, pero mi prioridad eran los Giants”, destacó el 'Panda'.