MLB: Así les fue a los cuatro relevistas criollos que actuaron hoy en el Spring Training

Este miércoles se llevó a cabo una nueva jornada del Spring Training de cara a la campaña 2024 en las Grandes Ligas y los lanzadores venezolanos siguen dejando buenas sensaciones con sus presentaciones.

El día de hoy fueron cuatro los brazos relevistas que vieron acción con sus respectivas organizaciones y te mostraremos como les fue a cada uno de ellos, todos con una puntuación muy alta.

José Alvarado:

José Alvarado, pitcher siniestro de los Phillies de Philadelphia, lanzó un episodio completó ante los Bravos de Atlanta donde no permitió rayitas. Este lanzador solamente permitió un imparable y además abanicó a un rival.

Esta significó su segunda presentación de los entrenamientos primaverales y hasta ahora ostenta un porcentaje de carreras limpias de 0.00.

Joshua Cornielly:

Por su parte, el "Profesor" Joshua Cornielly también vio acción el día de hoy en el triunfo de los Mets 3-0 contra los Cardenales, donde colaboró con una labor destacable viniendo desde el bullpen.

El lanzador venezolano, busca ganarse un puesto con los metropolitanos y esta tarde aceptó un sencillo, sin embargo, ponchó a dos oponentes y no aceptó anotaciones en un capitulo.

Luis Contreras:

Luis Contreras, fue otro de los relevistas dominantes de la jornada en este miércoles, maniatando a la ofensiva de lo Marlins de Miami durante dos innings en el morrito.

En ese lapso, a Contreras no le conectaron inatrapables, regaló par de pasaportes y fue otro de los criollos que no permitió ninguna anotación. De esta forma, sumó su segunda actuación donde no le hacen rayitas.

Albert Suárez:

El último pitcher venezolano que trabajó este miércoles como relevista, fue el derecho Albert Suárez, quien igualmente lanzó dos capítulos completos de manera intraficable. Al derecho no le dieron ni "foul" y pasó por la vía de los strikes a dos bateadores.

Sin duda, este es un aspecto sumamente positivo, para los brazos venezolanos, quienes se llenan de elogios con esas buenas labores viniendo desde el bullpen.