MLB: Mira lo que dijo Ranger Suárez sobre el pelotazo que recibió (+Video)

El lanzador de los Phillies de Philadelphia, Ranger Suárez, es uno de los temas más mencionados en las últimas horas. Luego de tener que salir de su apertura el pasado sábado 1 de junio, tras recibir un fuerte pelotazo ante los Cardenales de San Luis.

El pelotero de 28 años se ha establecido como uno de los abridores más importantes para su institución. Gracias a esto, es uno de los más queridos y aclamados por sus fanáticos, quienes esperan que pueda estar entre los favoritos al CY Young de la Liga Nacional 2024.

Sin embargo, ha generado mucha incertidumbre entre sus fanáticos, al recibir un impacto en su mano de lanzar en el segundo inning del juego. Esta situación, puede ser complicada para el cuerpo técnico de Rob Thomson, tomando en cuenta que es uno de sus mejores jugadores en el roster activo.

Palabras de Ranger Suarez sobre el pelotazo

Ante esta situación, el mismo criollo salió hablar con los medios de comunicación luego del juego, con la finalidad de aclarar cómo se siente y que tan grave puede ser la lesión. “Golpe en el dedo, pero no me agarró gracias a Dios ningún hueso y todo está bien”, afirmó.

De igual forma, no dejó pasar la oportunidad para dar a conocer los resultados de las primeras pruebas en su mano de lanzar. “Salió negativo. Desde que me dio sabía que no era nada malo, solo el golpe”, destacó.

Sin duda alguna, estas declaraciones de Ranger Suárez son un alivio para sus compañeros, entrenadores y fanáticos. Se espera que pueda realizar su próxima apertura, si el dolor y la inflamación desaparecen con normalidad.