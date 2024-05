MLB: ¡Enfocado! Ronald Acuña Jr. confiesa qué ha mejorado en sus últimos juegos (+Declaraciones)

Los Bravos de Atlanta evitaron la barrida este miércoles tras ganar 5 a 2 a los Marineros de Seattle en el T-Mobile Park. Entre los puntos más resaltantes de la jornada se encuentra Ronald Acuña Jr., que volvió a ser determinante para el equipo tras irse de 5-2 con dos carreras anotadas y una impulsada.

Como muchos saben, el de La Sabana no arrancó de la mejor manera la temporada 2024, ya que sus números ofensivos han estado bastante bajos en comparación con el año pasado. Sin embargo, con el pasar de los días se ha visto un pelotero más agresivo cada vez que se para en el plato.

¿Qué ha mejorado Ronald Acuña Jr. en los últimos días?

Luego de concretar la victoria frente al conjunto de Seattle, Ronald Acuña Jr. atendió una entrevista con el canal Bally Sports South. Allí confesó en qué se ha enfocado en los últimos encuentros para ir mejorando poco a poco su aporte con el madero.

"He tratado de hacer buen contacto y tomar buenos turnos para así ayudar al equipo en todo lo que pueda. Las cosas no me han salido como he querido, pero hoy lo importante es que ganamos. Hay que seguir trabajando para mejorar", señaló.

Por otra parte, otro punto destacable de la jornada tuvo que ver con el abridor Chris Sale. Y es que en esta nueva presentación limitó a los rivales a solo una carrera, algo que no dejó de sorprender al venezolano.

"Es increíble. Se mantiene enfocado pitcheo tras pitcheo, turno por turno. Ya ustedes lo vieron. Espero que se mantenga saludable para que siga haciendo lo que está haciendo", opinó sobre su compañero.

Ahora, los Bravos de Atlanta cerrarán la semana enfrentando una serie complicada ante los Dodgers de Los Ángeles en el Dodger Stadium. En ese sentido, el de La Sabana se mostró cauteloso con lo que pudiera suceder en los próximos días.

"Creo que solo tenemos que seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo, anotar algunas carreras. Ellos tienen buen equipo, nosotros tenemos buen equipo, así que alguien tiene que perder y alguien tiene que ganar", concluyó.