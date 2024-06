MLB: Dodgers deciden el futuro del venezolano Eliéser Hernández

El conjunto de los Dodgers de Los Ángeles han designado al lanzador derecho Elieser Hernández para asignación. Esta decisión se produce como parte de una serie de ajustes en el roster activo del equipo, necesarios para hacer espacio para el regreso del relevista Evan Phillips la noche del viernes.

Elieser Hernández, de 29 años, ha tenido una temporada desafiante con los Dodgers, registrando una efectividad de 8.38, un WHIP de 1.24 y una relación de ponches/bases por bolas de 6/3 en 9.2 entradas lanzadas. A pesar de su lucha en el montículo, Hernández ha sido una pieza clave en la profundidad de pitcheo del equipo, proporcionando opciones adicionales durante la temporada.

La designación de Hernández para asignación es un recordatorio de la naturaleza competitiva del beisbol de las Grandes Ligas, donde incluso los jugadores establecidos pueden encontrarse en la burbuja del roster. Con un historial sólido en las menores y una capacidad comprobada para contribuir en el nivel más alto, Hernández probablemente pasará por el proceso de waivers sin ser reclamado, lo que le permitirá continuar su carrera como profundidad de pitcheo adicional para los Dodgers en su filial de Triple-A en Oklahoma City.

Movimientos en el Roster

La partida de Hernández deja una vacante que será llenada por Evan Phillips, quien ha estado ausente debido a una lesión. Phillips, conocido por su habilidad para salir de situaciones difíciles y su impresionante repertorio de lanzamientos, es una adición bienvenida al bullpen de los Dodgers. Su regreso es oportuno, ya que el equipo busca fortalecer su cuerpo de lanzadores en preparación para la segunda mitad de la temporada.

La última salida de Eliéser Hernández no fue buena, no pudo sacar un out ante los Mets y toleró dos hits y tres carreras limpias. Si bien su futuro inmediato puede estar en las menores, su experiencia y habilidades podrían verlo regresar al escenario principal en el futuro.