MLB: ¿Cuándo será la próxima presentación de Ranger Suárez con Filadelfia?

Toda la ciudad de Filadelfia respira aliviada tras las últimas actualizaciones sobre Ranger Suárez. Y es que durante su presentación del pasado sábado, el criollo debió abandonar el compromiso luego de recibir un pelotazo para concretar el último out en la parte baja del segundo inning.

Las muestras de dolor fueron evidentes en el rostro del lanzador, situación que causó mucha precaución tanto al staff técnico como a los fanáticos de los Phillies. Sin embargo, con los resultados de la radiografía ya todos pueden respirar aliviados.

Cuestión de tiempo para el regreso de Ranger Suárez

Según informaron varios medios locales, los resultados son negativos y ahora todo será cuestión de tiempo para que el lanzador venezolano esté de vuelta a la rotación. Este tipo de lesiones puede salir muy mal, pero afortunadamente para los Phillies las cosas no pasarán de un simple hematoma.

Los reportes indican que todavía tiene algo de inflamación en su mano izquierda, pero hasta ahí. De hecho, en la tarde de este lunes el equipo realizó movimientos en su roster debido a algunas lesiones, pero en ninguno de esos aparece el nombre de Ranger Suárez, que solo tendrá que esperar a que la inflamación disminuya para retornar a la acción.

"La pelota me dio cerca del pulgar, pero afortunadamente no alcanzó ningún hueso. Así que todo está bien en ese sentido. Obviamente, fue una línea dura hacia mí, pero tan pronto como sentí que la pelota me golpeó, supe que todo iba a estar bien", dijo en su momento el criollo en una entrevista.

Próxima apertura en la mira

Hasta los momentos, ni Filadelfia ni Ranger Suárez están seguros si estará listo para hacer su próxima apertura, aunque todo se reduce a cómo se encuentre la hinchazón. En caso de no estar al 100%, el manager Rob Thomson tiene como plan de respaldo a Spencer Turnbull, que resolvió ese mismo sábado con tres sólidos innings de relevo.

En caso de que todo se desarrolle de la mejor manera, el larense tendría su presentación en el primer juego contra los Mets de Nueva York en la Serie de Londres de este próximo fin de semana, un compromiso que vería al venezolano lanzar en un escenario mundial.

Hasta los momentos cuenta con marca de 9-1 en la temporada, con 1.70 de efectividad, 0.80 de WHIP, 17 carreras permitidas, 16 bases por bolas, y 79 ponches en 74 entradas de labor.