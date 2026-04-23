MLB: Carlos Mendoza confirma la lesión de Francisco Lindor

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Cuando parecía que los Mets de Nueva York podían enderezar su rumbo, otra mala noticia fue conformada este jueves por el manager venezolano Carlos Mendoza tras informar que Francisco Lindor fue enviado a la lista de lesionados.

Lo peor, es que esta lamentable novedad llega justamente un día después de que activaran al dominicano Juan Soto, luego de más de dos semanas ausente, lo que indica que recuperaron a una, pero perdieron a otra de sus grandes figuras en un momento sumamente critico.

¿Por qué Francisco Lindor fue enviado a la lista de lesionados?

El dirigente venezolano detalló que la decisión emergió luego de que se percataron de que el infielder boricua presenta una distensión en su pantorrilla izquierda, luego de un sprint que realizó en el encuentro de ayer.

Inicialmente, el puertorriqueño fue enviado a la lista de lesionados por 10 días, sin embargo, Mendoza detalló que estará fuera del roster por tiempo indefinido, debido a que se puede tratar de algo más delicado de lo que ocurrió con Juan Soto.

El dominicano Ronny Mauricio se encargará de las paradas cortas

Ante esta lesión, el dominicano Ronny Mauricio fue llamado nuevamente al equipo grande y se espera que sea el encargado del campocorto diariamente, hasta que regrese Lindor.

Los metropolitanos marchan actualmente en la penúltima casilla de la división Este de la Liga Nacional con récord de 8-16, luego de una increíble racha de más de 12 derrotas consecutivas, la cual fue cortada justamente en la jornada de ayer con el triunfo 3-2 sobre Mellizos de Minnesota.