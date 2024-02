MLB: ¿A Luisangel Acuña le preocupan las comparaciones con su hermano Ronald? (+Declaraciones)

Otro día productivo de entrenamiento para los Mets de Nueva York en Port St. Lucie. En esta ocasión, Luisangel Acuña habló con los medios por primera vez desde que se reportó con el equipo, respondiendo varias preguntas y comentando sobre su oportunidad de jugar en las Grandes Ligas esta misma temporada.

El staff técnico a cargo del manager Carlos Mendoza cuenta en este Spring Training con varios de sus peloteros más jóvenes, y entre esos resalta Acuña, quien arrancará el 2024 en la sucursal Triple-A a la espera de su primer llamado a las Mayores en algún momento de la campaña.

"Estoy aprovechando cada oportunidad que tengo para jugar. Creo que cada oportunidad que me dan debo aprovecharla y hacer lo que tengo que hacer", comentó el criollo, a través del traductor del equipo, a los medios presentes.

A lo largo de su carrera en Ligas Menores, el de La Sabana se ha caracterizado por defender el campocorto. Sin embargo, dicha posición estará bien protegida en los Mets por un largo tiempo gracias a Francisco Lindor. De ahí a que el club apueste por buscarle otro hueco en la defensa.

Pero eso no es ningún problema para él, ya que se ha desempeñado en varias ocasiones en la segunda base, una posición en la que se ve jugando a largo plazo. Asimismo, cabe mencionar que en la temporada pasada vio acción en el jardín central, por lo que confesó que también se siente cómodo allí.

"Debo mantenerme, seguir haciendo mi rutina y aplicar en el campo lo que sé hacer. Creo que esa es la parte más importante, la disciplina para seguir mejorando cada día", señaló Acuña cuando le preguntaron qué necesita hacer para llevar su juego al siguiente nivel.

Admiración por Ronald Acuña Jr.

No todo el mundo tiene un hermano capaz de ganar un premio MVP en las Grandes Ligas, pero justamente Luisangel sí tiene esa dicha. Para él, Ronald Acuña Jr. es su fuente de inspiración, y si bien asegura que son jugadores distintos, una de las cosas que tienen en común es talento para jugar beisbol.

"Fue increíble ver a mi hermano ganar el MVP. Recibir ese premio me puso la piel de gallina, porque no todos ganan un MVP. Ver a mi hermano ganarlo fue algo especial", confesó.

A la víspera de un debut en las Mayores, las comparaciones entre Ronald y Luisangel no han tardado en llegar de todos lados. No obstante, para el infielder de 21 años eso no le preocupa para nada, ya que está enfocado en hacer su propio camino.

"Con mi hermano no hay mucha gente que pueda compararse. Mi hermano es un talento que se ve cada 100 años. Yo por mi parte voy a seguir saliendo a competir y hacer lo que hago", finalizó Luisangel.