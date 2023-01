MLB: Carlos Correa y los Mets a punto de divorciarse

Carlos Correa y su contrato con los Mets de Nueva York están pendiendo de un hilo. Según reportes del periodista Andy Martino, el equipo de la Gran Manzana no está conforme con las negociaciones que se han llevado a cabo con el boricua. Esto podría finiquitar cualquier posibilidad de una firma con los Metropolitanos. Ambas partes están considerando seriamente cerrar las conversaciones.

No obstante, aun existen posibilidades de que ambas partes puedan llegar a un acuerdo. Aun así, el punto de inflexión de las negocaciones se está acercando cada vez más. El 21 diciembre del año pasado, los Mets llegaron a un acuerdo con Carlos Correa que ascendía a 315 millones de dólares por 12 años de contrato. Pero una vieja lesión del puertorriqueño en el tobillo ha dejado la situación en veremos.

