MLB: Claves del no-hitter de los Astros en la Serie Mundial

Frederlin Castro 03/11/2022 1:48 pm

Frederlin Castro

Los Phillies de Filadelfia entraron en el cuarto partido de la Serie Mundial de 2022 con todo el impulso, el corazón de toda una ciudad detrás de ellos y su as, Aaron Nola, en el montículo. Pero lo que comenzó como una fiesta en Filadelfia pronto se convirtió en una noche sombría, ya que los Phillies, que lograron cinco jonrones en el tercer partido, no pudieron ni siquiera conseguir un hit ante Cristian Javier y tres relevistas en el cuarto partido.

Cristian Javier is 2nd pitcher in World Series history to finish an outing with no hits allowed in 6 or more innings.



The other... Don Larsen's perfect game in 1956. pic.twitter.com/EEP7kb5KO3 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 3, 2022

Javier hizo seis entradas sin hit antes de que Bryan Abreu, Rafael Montero y Ryan Pressly terminaran el segundo juego sin hit en la historia de la Serie Mundial, y el primero desde el juego perfecto de Don Larsen en 1956. La victoria por 5-0 de los Astros el miércoles no sólo silenció a la estridente multitud en el Citizens Bank Park, sino que igualó la serie a dos juegos por bando y garantizó que habrá otro juego en Houston.

The Astros complete the 3rd no-hitter in MLB postseason history.



Don Larsen threw the first with his perfect game in Game 5 of the 1956 World Series.



Roy Halladay followed suit with a no-hitter in his first career postseason start in the 2010 NLDS. pic.twitter.com/7YvcQNkNk0 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 3, 2022

Estadísticas que definen el no-hitter de los Astros:

Seis salidas consecutivas

Javier lanzó 70 rectas en el cuarto partido. Los Filis no pudieron golpear ninguna de ellas. Pero nadie ha sido capaz de golpear la recta de Javier en mucho tiempo. Ahora tiene seis salidas consecutivas, desde la temporada regular, de al menos cinco entradas sin ceder más de dos hits y ninguna carrera. Ningún otro lanzador en la historia ha tenido más de tres salidas seguidas.

Javier ha cedido siete hits en sus últimas 34.1 entradas como titular, incluyendo sólo un batazo de extrabases y ninguna carrera. Es el primero en dar ese número de hits en un periodo de seis salidas. Su histórica gema contra los Filis fue sólo la culminación de una larga racha de dominio para el derecho de los Astros.

97 lanzamientos

Dusty Baker tuvo que tomar una decisión que a ningún mánager le gustaría tomar. Javier, en control de crucero, salió del montículo después de la sexta entrada con 97 lanzamientos en la noche.

Javier era el primer lanzador que llevaba un intento de no-hit a la séptima entrada de un partido de las Series Mundiales desde Jerry Koosman de los "Miracle Mets" de 1969. Tenía la oportunidad de unirse a Don Larsen como los únicos lanzadores que han lanzado un no-hitter en la Serie Mundial, y a Roy Halladay (que lanzó el suyo en el mismo montículo hace 12 años, contra los Reds de Baker) en el club de los no-hits de postemporada.

18 bateadores consecutivos

Los lanzadores de los Astros se combinaron para retirar a 18 bateadores consecutivos, desde el boleto a Brandon Marsh con un out en la tercera entrada hasta otro emitido por Pressly a Kyle Schwarber en la novena entrada. Once de esos 18 outs fueron ponches.

Ryan Pressly closed out both of the Astros' combined no hitters this season.



No reliever had ever participated in multiple combined no-hitters in their career, let alone finish both. pic.twitter.com/9X1sAl14bs — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 3, 2022

Javier terminó con nueve ponches en sus seis entradas, junto con dos caminatas. Los lanzadores de los Astros se combinaron para 14 ponches y permitieron que sólo tres Filis llegaran a la base.