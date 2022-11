MLB: Esta ha sido la clave de los Phillies ante los Astros en la Serie Mundial

Frederlin Castro

En el primer juego de la Serie Mundial en Filadelfia desde 2009, los Phillies asombraron a sus aficionados con una avalancha de jonrones y golpeando cinco cuadrangulares del abridor de los Astros, Lance McCullers, Jr. y convirtiéndolo en el primer lanzador en la historia de la Serie Mundial en permitir esa cantidad de vuelacercas en un juego.

El resultado final fue 7-0 y los Phillies están lidernado el duelo para ganar la Serie Mundial con una ventaja de 2-1.

Los Phillies tienen un buen potencial ofensivo y lo han mostrado en esta Serie Mundial con cuadrangulares. Los jonrones de los Phillies (6) ha caído como anillo al dedo y contratación de dos grandes bateadores y dejar atras las lesiones, ha hecho que este equipo pueda tener una conexión a nivel ofensivo.

Llegaron a tiempo

El 16 de marzo se conoció la noticia de que habían llegado a un acuerdo con Kyle Schwarber. El 19 de marzo, fue Nick Castellanos.

Mientras tanto, a principios de la temporada se reveló que Bryce Harper tiene un desgarro del ligamento cruzado anterior (UCL), que conduce a la cirugía Tommy John en los lanzadores. Todavía puede batear, pero no puede lanzar. Por lo tanto, tiene que ser el DH. Esto significó que los Phillies estaban alineando una alineación con practicamente tres designados en el campo.

Es un equipo con tendencia a lesionarse mucho. Tampoco son buenos a nivel defensivo y aspi lo indica la puntuación muy baja en la mayoría de las métricas defensivas (excepto el receptor Guante de Oro JT Realmuto). Pueden ser muy fríos a veces (recordmeos la racha perdedora que hizo que Joe Girardi fuera despedido y luego amenazaron con dejarlos fuera de los playoffs).

Pero saben como desprenderse de las mlas rachas. Lo hemos visto a lo largo de los playoffs, ya que Schwarber, Harper, Realmuto y Hoskins han llegado a juntarse para armar una gran ofenisva. Castellanos no ha bateado en absoluto, pero ha hecho dos grandes jugadas en la Serie Mundial, posiblemente salvando el Juego 1 y luego marcando la pauta en el lanzamiento de José Altuve en el Juego 3. Los miembros del reparto de apoyo como Bohm y Marsh y Bryson Stott encajan perfectamente.

