MLB: Bryce Harper tiene fecha de regreso a la temporada 2022

Frederlin Castro │ @fr3djcd

Bryce Harper se someterá a una cirugía en los próximos días para reparar su pulgar izquierdo roto, pero la creencia es que volverá a jugar esta temporada, dijeron múltiples fuentes al portal MLB.com.

Asimismo, este martes se dio a conocer que Harper podría estar de vuelta tan pronto como a mediados de agosto.

Harper se reunió el lunes con varios especialistas en manos para explorar sus opciones. No se sabe quién podría realizar la cirugía.

