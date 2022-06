MLB: El venezolano más abucheado en Nueva York regresa al Yankee Stadium

beisbol grandes ligas

Frederlin Castro 23/06/2022 3:07 pm

Frederlin Castro │ @fr3djcd

El jueves por la noche en el Yankee Stadium, los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston reavivarán su rivalidad con el primero de los cuatro partidos en el Bronx. Los Yankees tienen el mejor récord del beisbol y los Astros tienen el segundo mejor récord de la Liga Americana.

New York Yankees: 51-18

Astros de Houston: 43-24 (7 GB)

Blue Jays de Toronto: 39-30 (11,5 GB)

Guardianes de Cleveland: 36-28 (11.5 GB)

Medias Rojas de Boston: 39-31 (12 GB)

Astros vs Yankees Preview



Record — Yankees

Bullpen — Yankees

Starters — Yankees

Offense — Yankees

Stadium — Astros

Manager — Draw

Defense — Yankees

Fanbase — Yankees

Hotness — Yankees

Fake Championships — *Astros

Real Championships — Yankeespic.twitter.com/RGCo0ACcMR — 𝐠𝐑𝐀𝐍𝐊𝐈𝐄  (@FrankiesTwoLoud) June 23, 2022

Sólo los Mets de Nueva York (45-26) tienen un mejor récord que los Astros entre los equipos de la Liga Nacional. Los Astros acaban de barrer dos partidos a los Mets en Houston, así que esta serie presenta a dos de los tres mejores equipos del beisbol.

"No me dejo llevar por eso", dijo el miércoles el mánager de los Yankees, Aaron Boone, al New York Post. "Es un equipo con el que tenemos una rivalidad. Aprecias estar involucrado en una serie como esa. No creo que ponga más en ello. No es octubre. Son partidos importantes contra un gran rival y espero que juguemos bien."

Estos equipos tienen historia

Mucha. Los Astros eliminaron a los Yankees en el Juego de Comodines de 2015, la ALCS de 2017 (con aquel jonrón de José Altuve frente al cubano Aroldis Chapman) y la ALCS de 2019. Los Yankees han tenido la ventaja en la temporada regular (12-8 contra los Astros desde 2018), pero a nadie le importa realmente eso. Octubre es lo único que importa y esta rivalidad ha sido unilateral en la postemporada.

Junto con los Dodgers de Los Ángeles, los Yankees han sido el equipo más abierto contra el escándalo de robo de señas. de Houston. Cuando los Astros jugaron en el Yankee Stadium el año pasado, fue su primera visita al Bronx desde 2019, antes de que estallara el escándalo de robo de señas, fueron abucheados a gritos. Bregman, José Altuve y Carlos Correa escucharon los abucheos más fuertes (George Springer escucha abucheos residuales cuando visita con los Blue Jays).

¡Se reparten el poder! 🤝



Los @Astros son el único equipo de @MLB con 5 jugadores calificados con OPS mayor a .800👇



👤 Yordan Álvarez (1.026)

👤 José Altuve (.860)

👤 Kyle Tucker (.847)

👤 Michael Brantley (.809)

👤 Jeremy Peña (.805)



A Houston le siguen los @Yankees con 4. pic.twitter.com/T6p4ezVrAL — 6-4-3 (@643Network) June 21, 2022

Por supuesto, los propios Yankees utilizaron el equipo de repetición de video para robar carteles de 2015-16, aunque no en tiempo real y fue antes de que la MLB emitiera un memorando informando a los equipos que el robo de carteles se enfrentaría a duras sanciones. Los Yankees no son exactamente espectadores inocentes. Al final, no hay amor perdido con estas dos franquicias. Será una serie llena de acontecimientos.

@Mets I didn’t know y’all and the @Yankees had the same daddy! What a wonderful story! They should make a @30for30 how Jose Altuve is BOTH y’all Daddy! 🥰 Jose YOu are the Father!! pic.twitter.com/WjW7i94mV5 — 🪖Cowboy_Trav🪖 (@Well_Momma_Said) June 22, 2022

Dato

En temporada regular, José Altuve le batea a los Yankees para .280 con nueve cuadrangulares y 23 carreras empujadas.