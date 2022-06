Resumen de la MLB. 22 de junio: Pablo López y Luis García comandan en el montículo

Redacción Meridiano

La lomita brilló para los venezolanos, gracias a las increíbles actuaciones de Pablo López y Luis García para sumar una victoria más en el regitro de cada uno y ganar importancia para sus respectivos equipos.

Además, el japonés Shohei Ohtani volvió a tener los ojos del béisbol sobre él con una exhibición de calidad desde el montículo que fue lo más destacado de este miércoles en las Grandes Ligas, en el que Aaron Judge, Yordan Álvarez y Carlos Correa brillaron también con dos jonrones cada uno.

MARLINS 7-4 ROCKIES



El lanzador venezolano Pablo López (5-3) trabajó siete entradas sin permitir libertades, en las que retiró a seis rivales por la vía del ponche, y los Marlins de Miami vencieron a los Rockies de Colorado.



El cubano Jorge Soler, el intermedista Jazz Chisholm Jr. y el bateador designado Garrett Cooper enviaron la pelota más allá de la pared para ser el sostén de la ofensiva de los Marlins.



Por parte de los Rockies, el venezolano Elías Diaz pegó un tablazo de tres carreras.

ANGELINOS 5-0 REALES



Una noche después de haber impresionado con el madero al mandar dos pelotas a la calle y remolcar ocho carreras, Shohei Ohtani (6-4), jugador de dos vías, brindó este miércoles una cátedra de cómo lanzar desde la lomita al ponchar a 13 bateadores y permitir solo dos imparables y una base por bolas en ocho episodios.



El vigente Jugador Más Valioso de la Liga Americana realizó su salida más extensa de la temporada, en la que ejecutó un total de 104 lanzamientos, para asegurar la victoria de su equipo.



Ohtani fue respaldado por el dominicano Luis Rengifo, quien remolcó y anotó una vuelta; por Andrew Velázquez, con dos anotadas y una impulsada; y por el dominicano Juan Lagares con una anotación.

ASTROS 5-3 METS



El cubano Yordan Álvarez conectó dos cuadrangulares y empujó dos carreras para apoyar la labor en el montículo del venezolano Luis García en el triunfo de los Astros de Houston sobre los Mets de Nueva York.



Álvarez desapareció la pelota en el primer y tercer episodio para contabilizar 21 jonrones en la temporada.



García (5-5), que conquistó la segunda victoria de los Astros en su serie ante los Mets, permitió tres carreras y ponchó a cinco bateadores en cinco entradas.



El dominicano Starling Marte anotó y empujó una vuelta por los Mets.

RAYS 4-5 YANKEES



El receptor José Treviño disparó un jonrón de dos carreras para darle la ventaja a los Yankees, pero la noche fue de Aaron Judge, quien despachó dos pelotas fuera del parque en el triunfo de los de Nueva York en la casa de los Rays de Tampa Bay.



Judge mandó la pelota a las graderías en el cuarto y en el séptimo episodio para mantener el liderato de este departamento en las Grandes Ligas con 27 palos de vuelta completa.



El mexicano Isaac Paredes, quien el martes conectó tres jonrones, volvió a enviar la pelota detrás de la verja para sumar cuatro vuelacercas en dos juegos en esta serie contra los Yankees.



Además, el dominicano Vidal Bruján logró un palo de cuatro bases y produjo tres carreras para los Rays.

MELLIZOS 10-11 GUARDIANES



El boricua Carlos Correa pegó dos jonrones y remolcó dos carreras pero no pudo evitar que los Mellizos Minnesota cayeran en su enfrentamiento ante los Guardianes de Cleveland.



El dominicano Oscar González dio un cuadrangular y aportó cuatro producidas en tanto que su compatriota Amed Rosario también se acreditó un jonrón e impulsó dos carreras para cargar con la ofensiva de los Guardianes, que llevaron cuatro anotaciones al marcador en la novena para asegurar la victoria viniendo de atrás.



En los Mellizos, el colombiano Gio Urshela produjo tres vueltas con un vuelacercas y anotó tres veces.

PIRATAS 5-14 CACHORROS



El inicialista de raíces mexicanas Alfonso Rivas disparó un grand slam y llevó cinco vueltas al plato para que los Cachorros de Chicago derribaran por paliza a los Piratas Pittsburgh.



Patrick Wisdom logró jonrón y cuatro empujadas; el venezolano Rafael Ortega anotó dos veces y remolcó dos anotaciones; y el dominicano Jonathan Villar pisó la registradora en dos ocasiones para los Cachorros.



El venezolano Diego Castillo depositó la esférica en el público apostado en la zona del jardín izquierdo y anotó en dos ocasiones mientras que el dominicano Oneil Cruz llegó en una oportunidad a la timbradora por los derrotados.

MEDIAS BLANCAS 5-9 AZULEJOS



El torpedero Bo Bichette disparó un grand slam y produjo cuatro de las nueve anotaciones de los Azulejos de Toronto, que se impusieron a los Medias Blancas de Chicago.



El dominicano Teoscar Hernández y el mexicano Alejandro Kirk mandaron la pelota más allá de los límites del terreno y remolcaron dos carreras cada uno para contribuir al triunfo de los Azulejos.



El cubano Luis Robert impulsó una carrera y su compatriota José Abreu tuvo una anotada por los Medias Blancas.

BRAVOS 4-3 GIGANTES



Los campeones defensores de las Grandes Ligas, los Bravos de Atlanta, anotaron tres carreras en la novena entrada para dejar en el terreno a los Gigantes de San Francisco.



En ese ataque triunfal, Dansby Swanson fletó un cuadrangular solitario, el venezolano William Contreras pegó un imparable que llevó al plato al dominicano Marcell Ozuna con la carrera del empate y luego anotó la del triunfo por indiscutible de Adam Duvall.



El zurdo de origen cubano Carlos Rondón salió sin decisión luego de brindarle una presentación de siete episodios de una carrera y 10 ponches a los Gigantes, que contaron con batazos de cuatro bases de Mike Yastrzemski y Darin Ruf.

