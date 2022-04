Estudiantes piden a MLB reconocer el juego perfecto de Armando Galarraga

Frederlin Castro | @fr3djcd

En 2010, el lanzador venezolano de los Tigres de Detroit, Armando Galarraga, se encaminaba hacia un juego perfecto contra los ahora Guardianes de Cleveland. Mantuvo una racha impecable hasta la novena entrada con dos outs cuando un sentenció incorrectamente que el bateador llegó quieto a primera base.

El caso fue retomado recientemente por el curso "Derecho y Sociedad" de la Universidad de Monmouth. El juez retirado del Tribunal Superior de Nueva Jersey y profesor Lawrence Jones se reunió con sus 16 estudiantes para elaborar un documento de 82 páginas dirigido al comisionado de la MLB, Rob Manfred, en apoyo de la inclusión de Galarraga en la lista de juegos perfectos.

Aunque la situación es del pasado, Galarraga todavía se sintió conmovido cuando se enteró de la clase que luchaba por su puesto.

"Es increíble lo que han hecho. Estoy impresionado", dijo Galarraga, vía Yahoo Sports.

La desafortunada situación a la que se enfrentó Galarraga de repente ganó mucha atención en todo el país. Según el portal USA Today, "tanto el árbitro como el bateador admitieron que la decisión fue errónea, pero el comisionado de las Grandes Ligas se negó a anular la decisión del árbitro y conceder a Galarraga el 21º juego perfecto en los 134 años de historia del deporte". El apoyo a la anulación vino de la Casa Blanca, el gobernador de Michigan y todos los rincones de los medios de comunicación".

A Monmouth University Law class submitted an 82-page document to Rob Manfred explaining why Armando Galarraga’s outing should be switched to a perfect game, per @AsburyParkPress



Should the call be overturned? pic.twitter.com/yLqtEdDxvh