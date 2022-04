Eduardo Escobar entre los mejores bateadores con paciencia en el plato

Carlos Daniel Carrasco / @carlosdcarrasco

Una de las mejores adquisiciones de los Mets de Nueva York para esta temporada en su ofensiva tiene que ser el venezolano Eduardo Escobar que además de estar oportuno con el madero muestra una paciencia en el plato para conseguir boletos y mantenerse en base. El criollo actualmente tiene 11 pasaportes siendo líder de la organización y en el cuarto puesto de la Liga Nacional.

Eduardo Escobar now has 11 walks in 12 games played this season. #Mets #LGM