Eduardo Rodríguez completa 900 ponches en las Grandes Ligas (+Video)

Harold Capote Fernández

Al abanicar a Aaron Hicks, el primer bateador del encuentro, Eduardo Rodríguez completa los 900 ponches en su carrera en las Grandes Ligas, que en este 2022 arriba a su séptima temporada.

Este ponche no es cualquier cosa, el mismo le permite al zurdo carabobeño ser el segundo venezolano que más rápido completa esa cifra, solo es superado por Félix Hernández; para el serpentinero que este año se estrena con la casaca de los Tigres de Detroit, el de este miércoles es su partido número 162 en el máximo nivel de la pelota.

El Rey Félix en su momento requirió 153 duelos.

Tras abanicar al primero en el orden de los Yankees de Nueva York, Rodríguez pasó por los fueros a Aaron Judge, Giancarlo Stanton dos veces y D.J LeMahieu.

𝙎𝙃𝙀𝙀𝙀𝙀𝙎𝙃



Early into the game, Eduardo Rodriguez already has three strikeouts. #DetroitRoots pic.twitter.com/jM4M0YZVbL