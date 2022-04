Carlos Correa pide calma y confianza a los fans de los Mellizos

Frederlin Castro | @fr3djcd

Los Mellizos no están bateando, especialmente con corredores en posición de anotar. Están luchando a la defensiva. Y parece que tampoco pueden mantenerse sanos.

"Nuestra ofensiva no ha funcionado todavía como debería", dijo Carlos Correa. "Pero eso es lo que pasa cuando juegas 162 cada año. Hay algunas subidas. Hay algunos altibajos. Ahora mismo hemos empezado en una fase baja. Pero se recuperará. Cuando se recupere, volverá a ser divertido".

A pesar de la incorporación de Correa, que firmó un contrato de tres años que le paga 35.1 millones de dólares anuales, la ofensiva ha tenido el peor comienzo de nueve partidos en la historia de la franquicia.

Los Mellizos están bateando .182/.274/.329 y han anotado sólo 29 carreras. Los 51 hits del equipo son los más bajos desde que se mudaron de ciudad.

On the board! #mntwins cut the deficit in half after a sac fly from Larnach pic.twitter.com/mbgVWc9u96