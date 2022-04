Los Yankees tienen serios problemas ofensivos

Frederlin Castro | @fr3djcd

Un día de descanso no podría llegar en mejor momento para Nueva York, que ha comenzado la temporada con un 5-5, y sin muchos descansos. Los Yankees necesitan tiempo para reflexionar, y eso va por partida doble para Aaron Boone, que debe hacer algo más que quedarse de brazos cruzados.

Independientemente de lo que la oficina principal y el departamento de análisis le digan a Boone, seguir confiando en esta alineación de los Yankees tal y como está construida actualmente muestra una impresionante falta de urgencia. Incluso cuando sólo han transcurrido diez partidos de la temporada, ha llegado el momento de hacer ajustes.

Aaron Boone: "I am confident in this offense that we'll be what we should be." pic.twitter.com/0wBlJqB2AR