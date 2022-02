MLB propone fecha límite para negociar

La Major League Baseball presentó una planificación con una fecha máxima para negociar y de esta manera no alterar el cronograma de la temporada. Así lo afirmó el periodista Evan Drellich, a través de su cuenta en Twitter.

"MLB presentó a MLBPA un calendario: es decir, para comenzar la temporada regular a tiempo, se necesita un acuerdo antes del X. No se sabe qué días/plazos específicos sugirió MLB. Aún se desconoce si MLBPA está de acuerdo con como lo ve MLB. Unión tiene que revisarlo todo. Por determinar."

MLB today presented the MLBPA with a calendar: i.e., to start regular season on time, a deal is needed by X day. Not known what specific days/deadlines MLB suggested. Unknown yet if MLBPA agrees with the calendar as MLB sees it. Union has to review it all. TBD.