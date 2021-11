José Altuve a 10 años de un sueño hecho realidad

beisbol grandes ligas

Frederlin Castro

Los Astros de Houston rechazaron a José Altuve, cuanto tenía apenas 16 años.

“Astroboy” iba a una prueba y le dijeron que era demasiado bajo. Quince años más tarde, es la cara de su franquicia, formando un caso de Salón de la Fama y ahora entre los jugadores con mayor permanencia en el deporte.

Altuve alcanzó esta campaña 10 años de servicio en las Grandes Ligas, considerado uno de los logros más significativos del deporte a los ojos de los jugadores.

Los datos compilados por la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas sugieren que menos del 10 por ciento de los jugadores en la historia del béisbol han acumulado 10 años de servicio. Los Astros tienen cinco de ellos: Altuve, Jason Castro, Michael Brantley, Zack Greinke y Joe Smith.

Ninguno recorrió un camino como el de Altuve. Un día después de su rechazo, Altuve regresó al campamento de prueba de los Astros en Venezuela con su certificado de nacimiento, demostró que podía batear y no ha dejado de hacerlo. Ha ganado cinco Sluggers de Plata, ha sido seleccionado a siete equipos del All-Star y obtuvo los honores de Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2017.

"Cuando eres un niño y sueñas con las grandes ligas, es algo, pero cuando llegas aquí y realmente lo haces realidad, es totalmente diferente", dijo Altuve.

"No te imaginas 10 años, haciendo posible el sueño o ganando la Serie Mundial o ganando títulos de bateo. No me recuerdo soñando con ello, pero cuando realmente sucede, es como un sueño hecho realidad, aunque no lo hayas soñado. Es especial".

Altuve entró en la temporada con 100 días menos de 10 años. Los Astros tuvieron una celebración improvisada para Altuve en el clubhouse antes del juego del viernes contra los Yanquis de Nueva York, cuando alcanzó oficialmente el hito. Los globos rodearon el casillero de Altuve.

La evolución

En sus dos últimas temporadas, Altuve ha alcanzado 31 jonrones cada temporada, dada su estatura física.

En 2021 su K% de 13.4 fue el más bajo de cualquier bateador con más de 15 jonrones. Fue el 15º más bajo de la MLB, y todos los que tenían tasas de ponches más bajas tenían jonrones de un solo dígito, excepto Yuli Gurriel.

Todos los demás bateadores con 30-35 jonrones en 2021 tuvieron un promedio de K% de 22.7, casi un 10% más alto que el de Altuve.

Altuve ocupó el 65º lugar en swing% (47) en 2021, más o menos en la mitad del grupo de bateadores calificados y en línea con el promedio de su carrera. Sin embargo, su porcentaje de contacto fue de élite, 85.2, 13º en la MLB. Sólo un bateador con más de 15 jonrones se clasificó mejor que Altuve en el porcentaje de contacto.

La principal razón del alto porcentaje de contacto de Altuve es su alto porcentaje de contacto O (contacto fuera de la zona), el noveno mejor de la MLB con un 77.2%.

El BB% de Altuve (9.7), fue sólo un 3,7% menos que su K%. Entre los 62 bateadores con 25 o más jonrones en 2021 sólo 5 tuvieron un diferencial menor. (Increíblemente, Juan Soto tuvo un BB% casi el doble de su K%)

Mucho de esto no es sorprendente o nuevo. Como siempre, Altuve tiende a batear mucho, y su habilidad para hacer contacto incluso en los lanzamientos malos mantiene su % de contacto alto y su K% bajo.

Lo que es sorprendente y único es que mientras sigue siendo un bateador de contacto de élite, Altuve ha entrado en las filas de los bateadores de potencia de élite consistentes. La mayoría de los bateadores de potencia tienen mucho swing y fallan. José tiene mucho swing y golpe. Pero a diferencia de los típicos bateadores de contacto, es un bateo y un golpeo con potencia.

¿Tan bueno es para otros 10 años?

"Creo que a partir de ahora quiero ir partido a partido, ni siquiera un año a la vez", dijo Altuve entre risas. "Quiero ir un juego a la vez, tratar de hacerlo lo mejor posible y dejar que Dios decida cuándo es mi último juego".