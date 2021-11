Marineros adquieren a Adam Frazier

Redacción Meridiano

Los Marineros de Seattle adquirieron los servicios de Adam Frazier desde los Padres de San Diego infomó Jeff Passan.

The Seattle Mariners are acquiring second baseman/outfielder Adam Frazier in a trade with the San Diego Padres, sources familiar with the agreement tell ESPN. Going to San Diego will be hard-throwing left-handed reliever Ray Kerr and outfielder Corey Rosier.