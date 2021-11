Steven Matz se muda a San Luis

José Mendivil @FernandoUchi

El lanzador zurdo Steven Matz llega a un acuerdo con los Cardenales de San Luis por un periodo de cuatro años y 44 millones de dólares.

Según Ken Rosenthal, el pacto podría alcanzar los 48 millones de dólares por incentivos.

Free-agent left-hander Steven Matz is in agreement with the Cardinals on a four-year, $44 million contract, sources tell The Athletic. Chance to make $48M with incentives.