Lo que deben hacer los Tigres tras fichar a Eduardo Rodríguez

Los Tigres de Detroit y el zurdo agente libre Eduardo Rodríguez acordaron un contrato de cinco años por valor de 77 millones de dólares. (El acuerdo incluye una cláusula de no intercambio y le otorga la capacidad de optar por salirse después de la segunda temporada).

Rodríguez, que durante mucho tiempo formó parte de la rotación de los Medias Rojas de Boston, es la segunda adición notable que los Tigres han hecho este invierno: anteriormente habían adquirido al veterano receptor Tucker Barnhart en un intercambio de sueldos con los Cincinnati Reds.

Con el debido respeto a Barnhart, un buen receptor defensivo que proporcionará algo de ofensiva contra los lanzamientos de la mano derecha, Rodríguez es la estrella aquí.

Dos movimientos claves

1. Añadir al menos un bateador veterano más

Barnhart, Torkelson y Greene ciertamente ayudarán a la alineación de Detroit, pero los Tigres podrían mejorar en otros lugares, ya sea en el campo o en el campocorto. Los rumores sobre Carlos Correa son alentadores, aunque nadie sabe si los Tigres podrán superar la oferta de los Yanquis de Nueva York (entre otros) por sus servicios.

Incluso si los Tigres se quedan cortos en esa búsqueda, deberían ser capaces de conseguir uno o dos bateadores veteranos que puedan alargar su alineación. Los dos nombres principales que nos vienen a la mente son Starling Marte y Trevor Story, que clasificamos como 10º y 11º mejores agentes libres.

Marte daría a los Tigres un bateador legítimo de primera línea que puede jugar en el centro o en el jardín izquierdo, dependiendo de dónde se sienta más cómodo AJ Hinch con el guante de Greene. La disminución de la fuerza del brazo de Story puede hacer dudar a los equipos, pero representaría una gran mejora sobre sus opciones actuales, incluyendo a Niko Goodrum.

Lo ideal sería que los Tigres encontraran una forma de incorporar a ambos - o, al menos, de cubrir ambos puestos a través de alguna combinación de un fichaje de agente libre y un intercambio. No hay justificación para que Detroit entre en la primavera contando con Goodrum y/o Víctor Reyes en papeles de titular a largo plazo - no si la intención es hacer una carrera seria en los playoffs.

