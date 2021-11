MLB anuncia a los finalistas por el MVP sin Salvador Pérez

Gonzalo Urgelles R.

Grandes Ligas anunciaron a los finalistas para el premio al Jugador Más Valioso de cada liga, en líneas generales los nombres están dentro de las posibilidades estimadas; sin embargo, a más de uno les habrá sorprendido el hecho de que el venezolano Salvador Pérez quedará fuera.

El excepcional jugador de los Angelinos de Los Ángeles, el japonés Shohei Ohtani queda entre dos Azulejos, pues lo acompañen Vladimir Guerrero Jr. y Marcus Semien como los finalistas a llevarse el premio de la Liga Americana.

La presencia del nipón y del dominicano era algo que estaba cantado, pero se daba por hecho de que el tercero en el podio sería el cátcher de los Reales de Kansas City, con una temporada en la que quebró distintas marcas, estableció nuevos récords, además de lo que significa el hecho de que hizo lo que hizo siendo precisamente un receptor.

Pérez no tuvo rivales en el departamento de carreras empujadas, con 121. José Abreu de los Medias Blancas de Chicago fue quien más se le acercó con 117. Además, Ohtani y Guerrero nos regaló uno de los duelos más cerrados y emocionantes por el departamento de cuadrangulares, desde los días de Mark McGwire, Barry Bonds y Sammy Sosa. Dicho duelo terminó con ambos latinos empatados en la cima con 48 estacazos.

Salvador dejo promedio de bateo de .273, con 24 dobles y 88 anotadas (de lejos la mejor marca de su carrera). Además tuvo porcentaje de embasado de .316, fue finalista por el Guante de Oro, tiene el Bate de Plata casi asegurado, es finalista por el premio Hank Aaron y seguramente integrará el Equipo del Año de la MLB.

Marcus Semien ganó el Guante de Oro como intermedista, despachó 45 jonrones, fletó 102 carreras y anotó 115. Su porcentaje de embasado fue de .334, con 39 dobles.

Por su parte, Guerrero también largó 48 batazos de vuelta entera, remolcó a 111 corredores y anotó 123 veces. Dejó promedio de .311 y un impresionante .401 de OBP.

En el caso de Ohtani, terminó la temporada con 46 bambinazos, 100 carreras producidas, ocho triples, 26 dobles y 103 anotadas. Conectó de hit en 138 oportunidades y tomó casi 100 boletos (96), para un .372 de porcentaje de embasado.

Además, el japonés también destacó en su rol como lanzador, con foja de nueve ganados y dos perdidos en 23 aperturas. Trabajó 130.1 entradas, su efectividad fue de 3.18 y recetó a 156 bateadores en la temporada.

Liga Nacional

En el viejo circuito no hubo sorpresas. Bryce Harper de los Filis de Filadelfia, va acompañado por su ex compañero –de los Nacionales de Washington– Juan Soto y el también dominicano Fernando Tatis Jr., campocorto y jardinero de los Padres de San Diego.

