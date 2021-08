Padres se mantienen en la lucha a pesar de las bajas constantes este año

beisbol grandes ligas

Si los Padres pudieran traer de vuelta la versión de 1998 de Kevin Brown, ahora sería el momento. Desempolvar el número 27. Cambiar las rayas, el marrón por el azul y disfrutar del espectáculo.

La definición de un lanzador as, Brown se convirtió en la excepción a la regla local cuando registró casi 300 entradas para San Diego en el citado año, mientras los llevaba al banderín de la División Oeste de la Liga Nacional y a la Serie Mundial.

23 primaveras después, el poderoso lanzador derecho sigue destacando.

Las estadísticas de FanGraphs muestran que en la era del Wild Card, los Padres han recibido temporadas mediocres o peores de sus lanzadores abridores tres de cada cuatro años.

El gerente general A.J. Preller trató de arreglar el problema la temporada pasada, intercambiando tres lanzadores titulares. Los ojeadores de béisbol calificaron al grupo general como la rotación más talentosa de San Diego en muchos años.

En la primera parte de este 2021 el as Yu Darvish respondió bien, registrando tres buenos meses antes del Juego de Estrellas.

Joe Musgrove también ha conseguido varios triunfos. Lanzó el primer No Hitter en la historia de los frailes y registró efectividades de 1.24 y 2.84 en abril y mayo, respectivamente.

Pero luego de la pausa tanto Darvish como Musgrove no han lanzado tan bien como lo habían hecho, y Blake Snell, el tercer abridor adquirido el pasado invierno, no ha estado a la altura de las expectativas.

Con todo esto la rotación se ha ganado una calificación de C-menos o peor. Al entrar este martes, el pitcheo abridor de los religiosos (con Darvish y Chris Paddack en la lista de lesionados) se ubica en el noveno lugar en porcentaje de victorias, en el 12 en ERA ajustado y en el 13 en entradas lanzadas entre los 15 elencos del Viejo Circuito.

Mientras tanto, el sistema de granjas no ha producido muchos buenos serpentineros para complementar a los veteranos. Así que los Padres no están siguiendo el ritmo de los Dodgers, que han recibido un excelente trabajo de los abridores titulares de la cantera como Walker Buehler y Julio Urias, para así contrarrestar la pérdida de unas 25 salidas de Dustin May, otro titular de las granjas por encima de la media.

Desafortunadamente para el manager Jayce Tingler, la versión de 1998 de Kevin Brown no se paseará por el clubhouse en el parque de pelota de East Village que el as ayudó a construir.

En este sentido, el exlanzador de Grandes Ligas, Merv Rettenmund, quien militó tres temporadas en San Diego sugiere mantener un programa consistente. No agitar las alineaciones y las rotaciones. Transmitir un mensaje de estabilidad. Que se demuestre se mantiene la fe.

"Yo no haría cambios masivos, y no hablaría de cambios", dijo, "y mantendría todo más o menos igual, y cuanto menos tengamos que pensar, mejor. Centrarse en una cosa: el rival y jugar un buen béisbol".

La tabla de clasificación muestra que los Padres siguen en buena forma. Tienen el segundo comodín y se enfrentarían a los Dodgers en el juego de comodines, si la temporada terminara hoy.

Eso significa que la motivación no debería ser un desafío. La última vez que los Padres llegaron a los playoffs tras una temporada de 162 partidos fue en 2006.

Fuente: San Diego Union Tribune