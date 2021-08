El comisionado Rob Manfred aprovecha éxito del "Field of Dreams Game" y lo repetirá en 2022

beisbol grandes ligas

Sábado 14| 11:28 am





EFE.

El Comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, se convirtió en el gran triunfador al ser el artífice de la programación del "Field Of Dreams Game" (Campo de Sueños) que la noche del jueves se celebró en Dyersville, Iowa, y aseguró que la repetición para el 2022 está ya en marcha.





Después de gran éxito que tuvo, tanto deportivo como de proyección de imagen del deporte del béisbol, el partido que disputaron los Medias Blancas de Chicago y los Yanquis de Nueva York, su continuidad está garantizada.





Lo que Manfred no quiso dar a conocer todavía fueron los nombres de los equipos que vayan a participar en la edición del 2022.





"Creo que la recepción de este evento ha sido tan positiva que sí, estaremos de vuelta", declaró Manfred. "Creo que está bastante claro que vamos a estar de vuelta el próximo año y tendremos que hablar de todo después de eso. Pero ha sido tan exitoso, que es difícil no aprovechar la oportunidad de volverlo a hacer".





En el partido especial, los Medias Blancas dejaron en el terreno a los Yanquis por 9-8 después del cuadrangular de dos carreras que aportó el campocorto Tim Anderson en la novena entrada.





"Sí se siente que todos los equipos van a querer vivir esta experiencia", dijo Kevin Costner, actor que interpretó el papel del protagonista principal de la película "Field of Dreams" que inspiró el partido. "Va a haber mucha competencia para poder jugar aquí. Va a haber muchos récords puestos aquí como resultado de Field of Dreams. Espero que sí ocurra".