Relevo de Boston se desploma y sufre peligrosa caída ante Tampa (+Videos)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Las rachas negativas son normales tanto en el beisbol como en la vida misma, pero la situación de los Medias Rojas de Boston ya puede considerarse alarmante. Ya son 11 derrotas en los recientes 14 juegos, 4 de ellas ante Rayas de Tampa Bay, y la de este martes es muy dolorosa.

Eduardo Rodríguez es el encargado de abrir por los patirrojos y responde con una buena apertura de 5.1 entradas, 2 carreras que son limpias, 1 solo boleto y 8 ponchados dejando la partida arriba 4x2; trabajo que es desperdiciado por el cuerpo de relevo.

Eso le ocurre exactamente a Garrett Whitlock quien en el séptimo recibe sencillo de Manuel Margot, Brandon Lowe y Ji-Man Choi también con doblete empata las acciones.

Si el tramo 7 fue difícil, el noveno sería de pesadilla; el cerrador Matt Barnes es colocado en la lomita y de nuevo fracasa de manera estrepitosa.

Arozarena lo recibe con doble, Wander Franco negocia pasaporte y Austin Meadows hace lo propio, ahí llega Francisco Mejía con sencillo impulsor de dos en acción que genera un pecado del jardinero Hunter Renfroe con la que anota Meadows; la guinda de la torta la coloca Lowe con hit que trae la cuarta del capítulo en las piernas de Mejía.

Ya con la cara de los bostonianos hinchada, Louis Head por la vía del 1,2,3 concluye la partida 8x4 favorable a Tampa.

El lauro va a la cuenta de Andrew Kittredge (8-1); Barnes carga con la derrota (6-5). Ahora Medias Rojas descienden a 5 juegos del primer lugar en la División Este de la Liga Americana en manos de los Rayas. Como los Yanquis también perdieron mantienen su ventaja de 2 partidos en la lucha por el segundo comodín.

