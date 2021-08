Baja administrativa de Trevor Bauer se prolongará hasta el 13 de agosto

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

La licencia administrativa de Bauer se extenderá este viernes, así lo ha informado el reputado periodista Jon Heyman de MLB Networ. Esta extensión se prorrogará hasta el 13 de agosto, de acuerdo al también periodista Bill Shaikin de Los Angeles Times.

Trevor Bauer’s administrative leave will be extended again tomorrow. It has been extended in 7-day increments as the wheels of justice grind on. He is paid while he is on leave, and no negative inference is implied by the leave.