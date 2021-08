Néstor Cortés Jr. y su toque de astucia para la necesitada rotación yanqui

beisbol grandes ligas

Miércoles 4| 10:16 pm





Néstor Cortés Jr. ciertamente encaja en el perfil de un zurdo astuto. Pero en su tercera salida con los Yanquis, ha sido mucho más que eso.

Su versatilidad ha sido una bendición para los Mulos esta temporada, tanto en su capacidad para desempeñar diferentes funciones como en la utilización de varias mecánicas y estilos de envíos para mantener a los bateadores fuera de balance. El resultado ha sido el 1.93 de ERA que llevará a la salida de este jueves contra los Marineros, su cuarta de la temporada y su presentación número 12.

"Lo mejor de él es que, sea cual sea el papel que le pongas, es que está listo para ello, como, 'Dame la bola'", dijo el miércoles Aaron Boone antes de terminar una serie contra los Orioles. "Ya sea absorbiendo entradas un día que lo necesitamos, ya sea un lugar de alto apuro fuera del bullpen y ahora como abridor, ha sido realmente fuerte para nosotros este año y una parte importante de todo esto".

En un momento en el que la rotación de los Bombarderos no cuenta con Gerrit Cole y Jordan Montgomery debido al covid-19; con Domingo Germán, Corey Kluber, Luis Severino y Michael King fuera por lesiones, Cortés ha sido un brazo valioso. Pero la forma en que lo utiliza lo hace único.

Él ofrece a los bateadores un montón de miradas diferentes, desde lanzamientos rápidos y mecánicas prolongadas hasta ángulos de tiros variados que lo hacen impredecible de un lanzamiento a otro.

"Es algo con lo que jugué en la escuela secundaria antes de ser reclutado", dijo Cortés, una selección de 36ª ronda de los Yanquis en 2013. "Una vez que me reclutaron, durante tres o cuatro años no hice nada simplemente porque no sabía quién era como lanzador y no quería que la oficina principal o los entrenadores de lanzamientos me dijeran: 'Oye, ¿qué estás haciendo? Pero una vez que empecé a tener éxito en las Ligas Menores, sentí que ahora puedo salir y ser yo".

I have reached the point in this Nestor Cortes Jr experiment where I would do illegal things for the man pic.twitter.com/CehvsvVrAq — ♠ ꜰʀᴀɴᴋɪᴇ ♠ (@FrankiesTwoLoud) July 28, 2021

Admitió que su extravagante repertorio se ha hecho notar mucho más esta temporada, tal vez porque ha conducido a mejores resultados - o porque lo ha mostrado contra jugadores como Shohei Ohtani.

En su penúltima aparición como relevista antes de ser enviado a la rotación, Cortés se enfrentó a Ohtani el 29 de julio. Comenzó usando un giro lleno de dudas - empujando repetidamente su pie izquierdo hacia abajo en el montículo antes de dejar que su pierna derecha cuelgue en el aire - en un lanzamiento que nunca fue lanzado porque fue llamado antes de que la bola dejara su mano. Cortés al menos consiguió una sonrisa de Ohtani, luego utilizó un lanzamiento rápido más tarde antes de conseguir que volara.

"Ohtani ha sido la mejor [reacción]", dijo Cortés. "Es uno de los mejores en el negocio, así que el hecho de que lo saqué y fue todo sonrisas al respecto, respeto eso de él".

Néstor Cortés Jr. abrió espacio en su hogar de Miami para poder seguir entrenando en casa. #MLBEnCasa #MLBCuba 🇨🇺🙌

Vía: Néstor Cortés Jr. Instagram pic.twitter.com/2nfQllKp6k — MLB Cuba (@mlbcuba) April 2, 2020

Por su parte, el coach de lanzadores, Matt Blake, dijo que le gustan las distintas mecánicas de Cortés, porque a diferencia de otros lanzadores que lo intentan, no desvirtúa su ejecución.

"Está dispuesto a sacar un montón de trucos diferentes cuando los necesita, pero en última instancia, hay sustancia subyacente a mucho de eso, por lo que no es sólo pelusa en la parte superior", dijo Blake.

El zurdo no entra en un juego con un plan maestro sobre cuándo utilizar sus mecánicas o puntos de tiro, sino que lo describió como una "sensación" durante el curso de un determinado.

Junto con un aumento de la velocidad de su bola rápida - con un promedio de 2.3 mph más rápido que la temporada pasada, que pasó con los Marineros con efectividad de 15.26.

"Es un mejor lanzador hoy [que en 2019]", dijo Boone. "Ha mejorado mucho en su oficio. Su entrega, sus cosas, su comando están en un mejor lugar y le ha permitido [tener éxito] en cualquier papel que le hemos puesto."

Fuente: New York Post