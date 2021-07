Por esta razón Eduardo Rodríguez dejó el juego ante los Yanquis (+Video)

Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

La presentación número 22 y vigésima apertura de Eduardo Rodríguez contra los Yanquis de Nueva York, terminó de manera abrupta durante la noche de este viernes.

De acuerdo a informes emanados por los Medias Rojas, el lanzador zurdo venezolano debió salir del encuentro, motivado a fuertes dolores de cabeza.

E-Rod completó la primera entrada y subió a la lomita para el segundo inning, sin embargo debió ser reemplazado por el dominicano Phillips Valdez.

El criollo no pudo ser de la partida en el torneo precedente porque en primera instancia se contagió con covid-19, posteriormente, como parte de los efectos secundarios del coronavirus padeció miocarditis.

Just awful to see: E-Rod walks off the field with an unspecified injury… pic.twitter.com/2Ptum02jlq