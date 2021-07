Controvertido: El mensaje de Oswaldo Guillén para Yermín Mercedes

beisbol grandes ligas

Viernes 23| 10:25 pm





Harold Capote Fernández | @batesbeisbol

Desde sus inicios como beisbolista profesional, donde está el nombre de Oswaldo Guillén, está próxima la controversia, y mucha de ella hay en estos momentos por el contundente mensaje que el mánager campeón de la Serie Mundial ha dirigido hacia Yermín Mercedes.

En días recientes el toletero dominicano de los Medias Blancas de Chicago, de manera sorpresiva, anunció su retiro como jugador, y de igual modo sorpresivo, esta decisión duró unas horas.

Esa situación en particular y otras tantas en torno a él, para nada son del agrado de Ozzie y al respecto le dijo lo siguiente:

"Antes que todo, tú no eres Ohtani, no eres José Abreu ni tampoco eres Tim Anderson, tú eres un niño gordo come hamburguesas. Solamente tuviste suerte que algunas lesiones te permitieron subir a Grandes Ligas y tuviste un buen comienzo". Manifestó.

"Una vez me dijiste 'la gente aquí paga para verme jugar' y ni siquiera de Frank Thomas escuché esas palabras", Añadió.

"Tú no eres ningún prospecto, yo mismo te defendí durante dos meses, pero cuando te entrevisté sentí pena por ti. Tengo muy buenos amigos en República Dominicana y ninguno me dio buenas referencias tuyas".

"Entiendo que hay que respetar la nueva forma de jugar, pero cuándo este muchacho dice 'Yo juego como yo quiero porque soy el Yerminator, disculpa? Quién eres tú? Quién te conoce?".

"Yo quiero ver qué Kenny Williams tenga pantalones y no le permita volver a ponerse el uniforme de los White Sox", Finalizó.